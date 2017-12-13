Yandex, Çevrimdışı Navigasyon Özelliğini Kullanıma Sundu

Yandex, kullanıcıların internet bağlantısına sahip olmadan navigasyon hizmetinden yararlanabileceği yeni ‘Çevrimdışı navigasyon’ özelliğini kullanıma sundu.

Rusya'nın en büyük arama motoru Yandex, navigasyon servisinde yepyeni bir özelliği devreye soktu. Kullanıcılar artık internetleri olmaksızın navigasyon özelliğini kullanarak, çevrimdışıyken de yer ve adres arayabilecekler. ‘Çevrimdışı navigasyon’ özelliğini kullanabilmeniz için yapmanız gereken tek şey, İnternetin çevrimiçi olduğu yerde uygulamanın ülke haritasını indirmesine izin vermek.

Haritayı indirdikten sonra, çevrimdışı olsanız dahi arzu ettiğiniz rotayı çizebilecek, adres araması yapabilecek ve sesli yönlendirmeden yararlanabileceksiniz. Bununla birlikte ‘Çevrimdışı navigasyon’ modunda anlık trafik bilgisi ve interaktif mesaj gibi özelliklerin kullanılamadığını da belirtmiş olalım.

Piyasadaki en iddialı navigasyon servislerinden bir tanesi olan Yandex, yeni özelliği ile birçok kullanıcısının yüzünü güldürecektir.

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