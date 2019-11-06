Yandex'in Sesli Asistanı Alisa, Türkçe Konuşmayı Öğrendi

Yandex Navigasyon'a akıllı asistan desteği geldi. Rusya'nın ardından Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Alisa isimli akıllı asistan, trafik ile ilgili pek çok bilgiyi sizlere aktarıyor.

Yandex ülkemizde kullanıma açtığı yapay zeka destekli akıllı asistan ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Alisa'da çok fazla özellik bulunmakta. Alisa'ya en yakın nöbetçi eczane nerede olduğunu veya en kestirme yolun hangisi olduğunu kolayca sorabilmektesiniz.

Akıllı asistan Alisa'yı kullanmak için Yandex Navigasyon uygulamasını açıp "Alisa" diye seslenmeniz yeterli. Alisa anında sizlere yanıt vermekte. Yoğun trafikte veya uzun yollarda Alisa ile sohbet edilebiliyor. Alisa'ya havanın kaç derece olduğunu sorduğunuzda saniyeler içerisinde cevap almaktasınız.

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt akıllı asistan hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4.5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi"

Hemen aşağıdan Yandex Navigasyon uygulamasını cihazınıza indirebilir ve sesli asistan ile sohbet edebilirsiniz.