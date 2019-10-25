Yandex’in Sürücüsüz Taksileri ABD’de Test Edilecek

Rus internet devi Yandex’in bir süredir sürücüsüz araç projeleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şirket önümüzdeki yıl ABD’de düzenlenecek olan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilere taksi hizmeti vererek sürücüsüz araçlarını test edecek.

Sürücüsüz Taksi Hizmeti

Sürücüsüz araç testleriyle zaman zaman adından söz ettiren Yandex, gelecek yıl ABD’de sürücüsüz araçlarını test edecek. 6 ila 21 Haziran tarihleri arasında ABD’nin Detroit eyaletinde düzenlenecek olan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Yandex, ziyaretçilere sürücüsüz taksi hizmeti sunacak.

Sürücüsüz taksi hizmeti hakkında konuşan bir Yandex yetkilisi, “İlk on araç, ziyaretçileri otomobil fuarına götürmek için hizmet verecek, fuarın son bulmasının ardından ise başka testler için ABD’de kalmaya devam edecek.” dedi.

Detroit’te taksi hizmeti verecek olan sürücüsüz Yandex araçları, Hyundai Mobis şirketiyle ortak üretildi. İki şirketin ortaklığı sonucu ortaya çıkan ilk araç olan 2020 Hyundai Sonata da Haziran ayında tanıtılacak.

Çalışmalar 2016'da Başlamıştı

Aslında bir internet şirketi olarak tanınan Yandex, 2016 yılından bu yana sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çeşitli çalışmalar ve testler yapıyor. Şirket, Rusya’nın teknoloji merkezleri olan Skolkovo ve İnnopolis’te de, sürücüsüz taksiler için test bölgeleri üzerinde çalışıyordu.

2018 yılında sürücüsüz araçlarının test sürüşü için İsrail’den lisans alan Yandex, bu ylın Ocak ayında ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda da sürücüsüz aracını sergilemişti.

Yandex şimdilerde ise Uber Technologies ve Yandex.Taxi ortak teşebbüsünü Rusya ve ABD’de halka arz etmeyi planlıyor. Ancak şirketten konu hakkında henüz detaylı bir açıklama gelmedi.