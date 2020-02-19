Yandex Navigasyon Afet Toplanma Alanlarını Gösterecek

Yandex, Türkiye'nin özellikle son dönemdeki en önemli sorunlarından biri olan deprem konusunda kullanıcılarına yardımcı olmak için harekete geçti. Yandex Haritalar’a ve Yandex Navigasyon’a afet toplanma yerlerinin verileri eklendi.

Yandex Navigasyon’un arama ekranında yer alan kategoriler bölümüne kullanıcıların kolay erişimi için “Toplanma Alanları” özel kategorisi eklendi. Türkiye’nin popüler harita servisi Yandex Haritalar ve Yandex Navigasyon, sahip olduğu teknolojinin dokunduğu her alanda kullanıcılarına fayda yaratmaya çalışıyor.

Deprem gibi doğal bir afet sonrasında ihtiyaç duyulacak toplanma yerleri, Yandex Navigasyon’un arama sayfasında özel bir kategori olarak yer alıyor. Kullanıcılar toplanma yerlerinin listesini görerek, en yakındakini görüntüleyebiliyor ve isterse bu noktaya rota oluşturabiliyor.

Yandex Haritalar uygulamasında veya web servisinde de “toplanma alanları” arama sorgusu ile tüm lokasyonların bilgisine erişim sağlanabiliyor. Yandex Navigasyon’un “çevrimdışı haritalar” özelliği sayesinde, internet erişiminin olmadığı anlarda da toplanma alanlarına erişim mümkün.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt afet durumunda kullanıcıların hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kullanıcılarımız en yakındaki toplanma alanlarını internet erişimi problemi yaşansa bile ‘çevrimdışı haritalar’ özelliğimiz sayesinde görebiliyor olacak”