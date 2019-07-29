Yandex, Nöbetçi Eczaneler Sitesini Kullanıma Açtı

Daha önce Yandex Navigasyon'a nöbetçi eczaneler özelliğini ekleyerek kullanıcılarına yardımcı olan Yandex, nöbetçi eczaneler hizmetinin kapsamını genişletiyor.

Yandex, Nöbetçi Eczaneler için İnternet Sitesi Oluşturdu

Yandex, nöbetçi eczaneler özelliğini navigasyon dışına da taşıyarak bir internet sitesi oluşturdu. Kullanıcılar yandexnobetcieczane.com üzerinden nöbetçi eczane bilgisini kolayca öğrenebiliyor.

Kullanıcılar, site üzerinden bulundukları ili ve ilçeyi seçerek, nöbetçi eczaneleri haritada görüntüleyebilmekte. Seçilen nöbetçi eczanenin üzerine tıklayan kullanıcılar, eczanenin telefon, adres bilgilerine erişebiliyor ve eczane lokasyonuna hemen rota oluşturabiliyor.

Site üzerinden 39 ilin nöbetçi eczanelerine ulaşmak mümkün. Sitede şu iller yer almakta:

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Tekirdağ, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl, Karaman, Mardin, Amasya, Bilecik, Uşak, Yalova, Çanakkale, Edirne, Aydın, Bartın, Samsun, Bayburt, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Mersin, Bolu, Eskişehir, Muğla, Konya, Afyon, Denizli, Düzce, Kayseri, Isparta, Burdur.

Yandex Navigasyon'da özellikle hafta sonları en çok kullanılan iki özellikten biri olan nöbetçi eczaneler özelliğinden, yandexnobetcieczane.com internet sitesi sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca kişi yararlanabilecek.

Sizler Yandex'in yeni hizmeti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!