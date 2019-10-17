Yandex Otonom Arabası ile Zoru Başardı

Aralık 2017 tarihinden bu yana halka açık yollarda sürücüsüz otomobilleri test eden Yandex, bu testlerini pek çok farklı şehirde sürdürüyor. Şirket, bugün itibarıyla halka açık yollarda bir milyon mil (yaklaşık 1,6 milyon km) yol katettiğini açıkladı.

1,609,344 km Yol Katetti!

Bu sene içerisinde çalışmalarına ağırlık veren şirket, Nisan 2019 tarihinde 100,000 mil sınırını aşmıştı. Ağustos 2019 tarihinde 500,000 mil sınırını da aşan Yandex, 17 Ekim tarihi itibarıyla 1,000,000 mil sınırını geride bıraktı.

Konu hakkında açıklama yapan şirketin verilerine göre bu değer New York'u tamamen 166 defa turlamak ile eş değer. Bununla birlikte yine şirketin verilerine göre bu değer, ortalama bir sürücünün ancak yetmiş yıl içinde tamamlaması mümkün olan bir konumda.

Yandex Otonom Araçlar Bölüm Başkanı Dmitry Polishchuk "Kendi kendine sürüş teknolojisinin en zor kısmı insan davranışını öngörmektir." dedi. "Trafik hafifken neredeyse herkes kurallara uyuyor ve sürüş yapmak daha kolay. Trafik yoğunlaşınca sürücülerin davranışları değişiyor ve kuralları daha sık ihlal ediyor. Böyle durumlarda ise durum daha az tahmin edilebilir bir hale giriyor." diyerek bu işin zorluğunu belirtti.

ABI tarafından yapılan araştırmalara göre 2025 yılına kadar pazara sekiz milyon sürücüsüz araç giriş yapacak. 2030 yılında ise yalnızca Amerika'da yirmi milyon otonom aracın bulunması bekleniyor.