Yandex, Otonom Araçlarını Kış Şartlarında Test Ediyor

Otomotiv sektörünün yeni teknolojisi olan otonom araçların sürüş testleri hep güzel havalarda ve zor olmayan yol koşullarda test ediliyordu. Bu yollarda rahatlıkla sürüş yapabilen otonom araçların başarılı olduğu düşünülüyordu. Ancak Rusya merkezli Yandex şirketi, zor yol koşullarını ele aldı ve otonom araçlarını kış şartlarına hazırlamaya başladı.

Google ile internet sektörünüdeki rekabetini otonom araçlarda da sürdürmek isteyen Yandex, kısa bir süre önce Uber ile anlaşma yapmış ve otomotiv sektörüne giriş yapmıştı. Ancak şirket otonom araçlara çok farklı bir açıdan bakarak zorlu kış şartlarında da test gerçekleştirdi. Toyota'nın Prius otomobilleriyle Moskova banliyölerinde testlere başlayan Yandex, bu testleri YouTube kanalına yükleyerek araçların başarısını gösterdi.

Her ne kadar içerisinde düzenlemeler olan bir video olsa da sonuçta o aracın içerisinde bir şoför olmadığını biliyoruz. Videoya göz attığımızda ise Prius'un şerit içinde kalabildiğini, düz yolda zorlanmadığını ve yayalar için fren yapabildiğini gözlemliyoruz. Ancak tabii ki bu testin en zorlu kış şartlarında çekilmediğini de hatırlatmak gerekiyor. Fırtına, kar, sis gibi etmenlerin olduğu bölgelerde otonom araçların nasıl gideceği hala merak konusu. Ancak bu test bile otonom araçların başarısını gösterebiliyor.