Yandex'te Google'ı Aratanlar Porno ile Karşılaşıyor!

Google ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Yandex ilginç ve şaşırtıcı bir gelişme ile gündeme geldi.

Google'ı Aratınca Porno Siteleri Öneriliyor!

Gün içerisinde sosyal medyadan tepkilerini dile getiren kişiler Yandex üzerinde bulunan ilginç bir durumu ortaya koydu. Yandex üzerinde yaptığınız Google aramalarında Google sitelerinin bulunduğu alanda iki adet porno sitesi öneriliyor. İşin ilginç yönlerinden bir tanesi bunun direkt olarak Google sekmesi altında, Google Çeviri ve Google Haritalar gibi servislerle birlikte sergilenmesi oldu.

Konu hakkındaki şikayetlerini sosyal medya platformları üzerinden dile getiren kişiler bu durumun özellikle çocuklar nezdinde olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Tüm bunlara karşın sosyal medyanın gündemine oturan bu problem hakkında herhangi bir düzeltme yoluna gidilmedi.

Şirketin bunu bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi yaptığı hakkında bazı komplo teorileri ortaya atılıyor olsa da, konu hakkında yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Durumun düzeltilmesinin ardından resmi bir açıklama yapılacağını düşünüyoruz.