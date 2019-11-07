Yandex Yeni Robotu Rover ile Teslimat Yapacak

Robotlar hayatımızın bir parçası olmak için gün sayıyor. Amazon'un ardından Yandex de kendi teslimat robotunu tanıttı. Yandex.Rover'ın testlerine başlandı.

Oldukça sevimli duran dağıtım robotu Amazon Scout'a çok benzemekte. Toplamda 6 adet tekerleği bulunan Yandex.Rover, elektrikli batarya ile çalışmakta. Robot kendi kendine sürüş sistemi ile yürüme hızında kaldırımı takip ederek müşterinin vermiş olduğu siparişi kolayca istenilen adrese getirmekte.

Yandex.Rover ilk aşamada Yandex.Eats üzerinden verilen yemek siparişlerini dağıtacak. Ardından da kargoları dağıtmaya başlayacak. Yandex.Rover şu anda Moskova'da test edilmeye başlandı. Cihazın teslerin tamamlanmasının ardından tüm dünyada hizmet vereceği konuşuluyor.

Yandex.Rover'ın depolama kapaklarının yalnızca doğru insanlar için açıldığından emin olmak için müşterilerin kimliğini nasıl doğrulayacağı henüz bilinmemekte. Robot üzerinde yer alan kameralar ile kimlik tespiti yapılabilir. Rusya'nın Google'ı olarak bilenen Yandex, robotun tüm hava koşullarında hizmet vermesi için çalışmakta.

Yandex.Rover'ın yayalar ve evcil hayvanlar gibi engellerle güvenle başa çıkabileceği iddia edilmekte. Hemen aşağıdan Yandex'in yayınlamış olduğu videoya ulaşabilirsiniz.