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Yandex, Yeni Sesli Asistanı Alice’i Tanıttı

Yandex, Yeni Sesli Asistanı Alice’i Tanıttı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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Rusya’da arama motoru pazarının yüzde 65’ini kontrol eden Yandex, sesli asistanı Alice’i tanıttı. Gelişmiş yapay zeka algoritmasıyla dikkat çeken Alice, Google Asistant’a ve Amazon Alexa’ya sıkı bir rakip olacak.

Rusya’nın en popüler arama motoru olan ve sağladığı çeşitli servislerle de adını güçlü bir şekilde duyuran Yandex, sesli asistan pazarına da giriş yaptı. Bugün yapılan lansmanda tanıtılan Yandex’in sesli asistanı Alice, Siri gibi hava durumu, haberler, haritalar ve daha pek çok bilgiyi verebilecek.

Yandex'in Makine İstihbarat ve Araştırma Bölümü Başkanı Misha Bilenko, yaptığı açıklamada, uzun süredir sesli arama özellikleri üzerinde uğraştıklarını ve bu özelliği mükemmel noktaya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bilenko, Alice’in diğer sesli asistanlara kıyasla çok daha zeki ve insansı bir yapıda olduğunu ifade ederek, “Alice, sorunun içinde ipuçlarından yola çıkarak, kişinin ne sormak istediğini anlayabiliyor” dedi.

Örneğin, Bir kullanıcı ”Bugün hava Moskova’da nasıl?” sorusunu Alice’e sorduğunda ve sonrasında ”ve Peter’de durum ne?” dediğinde Alice durumu anlayacak. İlk önce Moskova’nın hava durumunu verecek. Sonrasında ise St Petersburg’daki hava durumunu paylaşacak.

Ayrıca, Alice’de ‘chit-chat’ özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak, istedikleri herhangi bir konuda Alice ile karşılıklı konuşabilecekler. Yandex, bu özelliğin ne Google Asistant ne de Amazon Alexa’da olmadığını söylüyor. 

Alice’yi, 42 yaşındaki Rus oyuncu Tatyana Shitova seslendiriyor. Shitova aynı zamanda Hollywood’un güzel aktristi Scarlett Johansson’un Rusça dublajlarını da yapıyor. Şu an yalnızca Rusça bilen Alice’in, yakın zamanda farklı dil seçeneklerine de sahip olması bekleniyor.

Yandex’in diğer ürünleriyle de entegre bir şekilde çalışacak olan Alice, şuan için kullanılabilir durumda. Yapmanız gereken tek şey, Yandex arama uygulamasını Android veya iOS cihazınıza indirmek olacak. Ayrıca, Alice’in beta versiyonunun Windows için de test edildiğini belirtelim.

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