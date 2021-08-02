Yangın Söndürme Uçağı Tekne ile Çarpışıyordu! Tekne İzinsiz Açılmış...

Yangın söndürme uçağı tekne ile neredeyse çarğışıyordu. Marmaris açıklarında meydana gelen olayda, uçağın su alma güzergahına kadar giden bir tekne, çarpışmaya neden olacaktı. Üstüne üstlük tekne sahiplerinin verdikleri mesnetsiz tepkiler, olayı daha da çığrından çıkardı...

Türkiye son bir haftadır felaketlerle boğuşuyor. Seller, aşırı sıcaklar derken ülkenin Güney ksımı tamamen yangınlara esir düştü. Bakanlığın yanlış kararları sonrasında su söndürme uçaklarından mahrum kalan Türkiye, kiralığı 3 uçak ve dost ülkelerden gelen yardımlarla yangınlara müdahale etmeye başladı.

Büyük boyutlu orman yangınlarında söndürme uçaklarının önemi tekrar ortaya çıkarken, Marmaris açıklarında talihsiz bir olay meydana geliyordu. Kendini bilmez bir yelkenli sahibi, uçakların su aldıkları güzergaha kadar açıldı. Üst üste hatalarını tekrarlayan teknenin sahibi, bir uçağın neredeyse düşmesine sebep oluyordu.

Yangın Söndürme Uçağı Tekne ile Çarpışıyordu

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde hala devam eden yangınlara, Türkiye'nin kiraladığı 3 uçak, Ukrayna'dan ve Azerbaycan'dan gelen 1'er uçak mücadale ediyor. Uçakların yanı sıra 80 kadar helikopter, yüzlerce itfaiye aracı ve binlerce personel yangınla canla başla mücadele içerisindeler.

Önemli sayıda helikopter ve personelle yangınlara müdahale edilmesine karşın uçak sayısının azlığı, yangınların hızla yayılmasına sebep oluyor. Öyle ki bir uçak, tek seferde 4 bin litreden daha fazla suyu bir bölgeye boşaltabiliyor. Halihazırda az sayıdaki uçaklardan birine ise bir yelkenli çarpıyordu.

Marmaris açıklarında, muhtemelen Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme uçağı ile yelkenli tekne burun buruna geldi. Halbuki Sahil Güvenlik ekipleri, her teknenin telsizine ulaşacak şekilde uyarılarını yapmışlardı ve belirli bölgelerde teknelerin açığa gitmemeleri söylenmişti. Bununla birlikte tekneler için yayınlanan duyurularda ve hoparlörlerden yapılan anonslarda, teknelerin açılmasının yasak olduğu tekrarlanıyordu.

Tüm uyarılara rağmen açığa çıkan bir tekne ile uçağın karşı karşıya geldiği anlar ise kameraya yansıdı. Videoyu çeken tekne sahibi ise yaptığı onca yanlışa rağmen, uçak pilotlarını çocuklarını korkuttuğu için aşağıladı...