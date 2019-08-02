Yanıltıcı Fiyat İndirimi Uygulayan Mağazalara Ceza Geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, kullanıcıları yanıltmaya yönelik fiyat indirimi uygulayan mağazalar cezalandırılacak. Anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri kandıran dükkanlara ceza kapıda.

Özellikle online alışverişte sürekli 'etiketin yarısı', 'sezon sonu', 'yaz indirimi' gibi ifadelerle müşterileri kandıran ve indirim yapılmış gibi gösteren mağazalar Ticaret Bakanlığı ağına takıldı. Bakanlık, her ürünün fiyat skalasının belli olduğunu vurguladı.

Satılan ürünün ilk fiyatının, indrimli fiyatının ve indirim oranının net bir şekilde yazılması gerektiğini aktaran Ticaret Bakanlığı aynı zamanda cezaların 8 bin liradan 300 bin liraya kadar çıkabileceği belirtti. İşte Ticaret Bakanlığının yanıltıcı reklamlara uyarısı:

"Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını amaçlayan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ‘İndirimli Satış Reklamları’ başlıklı 14’ üncü maddesinde indirimli satışlara ilişkin reklam ve tanıtımlarda uyulması gereken esaslar düzenlenmiştir."

"İnternet sitesi, broşür, kısa mesaj, etiket, satış yerleri içinde ve dışında yer alan ilanlar gibi mecralarda bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını belirten bir ibare yer alması halinde; öncelikle indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur.”

Ayrıca indirimli ürünün ek maliyetlerle pahalandırılmasının doğru olmadığını söyleyen açıklamada, kullanıcıların iade hakkının göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"Bakanlığımız Reklam Kurulu, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması açısından gerekli incelemeleri yapmaktadır. Buna göre, aykırı davranan firmalara reklamın yayınlandığı mecraya göre 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulanmaktadır” denildi.