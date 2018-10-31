Yanındaki Bitkiyi Göstererek 6000 Yılından Geldiğini İddia Etti

Chloe isimli bir kadın, Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını ve zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Hatta 6000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir de bitki gösterdi. Chloe, tüm bu iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.

Çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söyleyen Chloe, kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini iddia ediyor.

Chloe’nin iddialarına göre Güneş gelecekte Dünya’ya gittikçe yakınlaşacak ve bu nedenle ortalama hava sıcaklığı 40 ila 70 dereceye kadar ulaşacak. Artan sıcaklık, Dünya’da bin yıllar boyunca sürecek büyük bir çöküş sürecini başlatacak.

Chloe’ye göre, dinozorlar gibi nesli tükenen birçok canlı gelecekte Dünya’ya geri getirilecek. Hatta dinozorların geri gelişi 4529 yılında olacak.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Chloe, iddialarına dayanak olarak 6000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir bitkiyi gösteriyor. Ancak videoyu izleyen pek çok kişi bu bitkinin aslında zeytin olduğunu söylüyor ve iddiaları inandırıcı bulmuyor. Yine de Chloe’nin videosu pek çok kez paylaşıldı ve internette hızla yayıldı.