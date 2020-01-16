Yanlış Gelir İdaresi Başkanlığı Sitesine Girmeyin

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesini ve logosunu kopyalayarak açılan sahte trafik cezası ödeme sistemlerine dikkat edilmesi ve bu yolla yapılan dolandırıcılıktan uzak durulması gerektiği söylendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açılan resmi internet sitesi, çeşitli cezaların ödenebildiği bir platforma dönüşmüştü. İşin içine ceza ödeme girdiğinden Gelir İdaresinin internet sitesi, saldırganların en uğrak noktalarından biri haline gelmişti.

Genellikle sosyal medya üzerinden Gelir İdaresinin internet sitesine benzeyen internet sitelerinin reklamlarını veren ve kandırdıkları kişilerin cezalarını öderlerken, yanlış yerlere ödeme yapmasını sağlamaya çalışan bir grup peydah olmuştu.

Yanlış internet siteleri üzerinden ceza ödemeye çalışıp dolandırılan vatandaşların sayısının artması üzerine GİB bir uyarı yayınladı.

GİB'den yapılan duyuruda, söz konusu sahte internet siteleriyle, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına işaret edilerek, "Başkanlığımızla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir. Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Yanlış internet sitelerine takılmadan işlerinizi halletmenin en kolay yolu ise GİB mobil uygulamasını kullanmak. Hemen aşağıdan indir tuşuna basarak GİB'in mobil uygulamasını edinebilir ve takibinizi yapabilirsiniz.