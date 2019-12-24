Yanlış Park Eden Araçlar Artık Çekilmeyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik ile trafiğin akışını engellemeyen arabaların çekilmemesi, sadece ceza kesilmesi kararı alındığı dile getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yayınladığı "Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi" konulu karar sonrasında önemli bir değişikliğe gidildi. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen genelge sonrasında park yasağına uymayan araçlar yayaların geçişini engellese de araç trafiğinin düzenini etkilemiyorsa çekilmeyecek, araçlara sadece para cezası yazılacak. Otobüs gibi toplu taşıma taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve okul geçitlerine, hastane gibi yerlerin giriş-çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçlar çekilecek. Yeni genelgeye göre çekilecek araçlar ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.

Hangi arabalar çekilir?