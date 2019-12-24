Yanlış Park Eden Araçlar Artık Çekilmeyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik ile trafiğin akışını engellemeyen arabaların çekilmemesi, sadece ceza kesilmesi kararı alındığı dile getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yayınladığı "Park Yasağı Uygulaması ve Araçların Çekilmesi" konulu karar sonrasında önemli bir değişikliğe gidildi. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen genelge sonrasında park yasağına uymayan araçlar yayaların geçişini engellese de araç trafiğinin düzenini etkilemiyorsa çekilmeyecek, araçlara sadece para cezası yazılacak. Otobüs gibi toplu taşıma taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve okul geçitlerine, hastane gibi yerlerin giriş-çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçlar çekilecek. Yeni genelgeye göre çekilecek araçlar ise hemen aşağıdaki gibi sıralandı.
Hangi arabalar çekilir?
- Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçlar çekilecek.
- Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede araçlar çekilecek.
- Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek.
- Araç çekilmesi trafik görevlilerinin refakatinde olacak.
- Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı (kamera veya fotoğraf) alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak.
- Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin, sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların (UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden) makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine/sürücüsüne teslim edilecek.
- Araç sahibinin, sürücüsünün çekici üzerinde seyahatine izin verilmeyecek. Çekilen araçların takibi yapılacak, yetkilendirilmiş ve ihlalin gerçekleştiği yere en yakın otoparka götürülerek muhafaza altına alınması sağlanacak. Aracın otoparka giriş yaptığı an itibariyle görevlilerce derhal PolNet bilgi sistemi ‘Trafik Denetleme’ menüsü altındaki ‘Otopark’ bölümü kısmından veri girişi yapılacak. Uygun platformlarda kamuoyuna www.egm.gov.tr adresinde yer alan ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’ modüllerinde Otoparka Çekilen Araç Sorgulama işlemlerinin yapılabileceği, Araç sahiplerinin e-Devlet’te kaydı var ise ‘elektronik posta adresine’, e-Devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcıların ise cep telefonlarına araçlarının çekildiği otopark bilgilerinin gönderildiği hususları duyurulacak.
- İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından çekilen veya trafikten men edilen araçların muhafaza edildiği tüm otoparklar ile yapılan iş ve işlemlerin örnekleme usulü ile belirlenen en az yüzde 5’inin mevzuat ve genelge şartlarına uygunluğu açısından yılda en az iki defa denetletilecek. Mevzuatta ve genelgede belirtilen şartlara aykırılığın tespiti durumunda ilgililer hakkında işlem yapılacak. Yapılan çalışmalara ilişkin 4’er aylık dönemler (Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos, Eylül-Aralık) halinde belgeler doldurularak dönem bitiminde İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek.