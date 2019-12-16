Yanlışlıkla Hesabına Milyonlarca Dolar Yattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir kadının başına, hepimizin hayali olan bir durum geldi. Ayakkabıcıda çalışan genç kadın, işten çıktığı sırada banka hesabını kontrol etti ve milyoner olduğunu gördü.

Teksas eyaletinde düşük bir ücretle ayakkabıcıdaki işine gelip gitmekte olan Ruth Balloon, geçtiğimiz günlerde hiç beklemediği bir durumunda ortasında kaldı. Mesai sonrasında evine giderken banka hesabını kontrol eden genç kadın, hesabına 37,000,000 dolar yatırıldığını gördü.

Milyonlarca doları hesabında gördükten hemen sonra bunun hayırsever biri tarafından yılbaşı hediyesi olarak yapıldığını düşündüğünü dile getiren Balloon, yaşananların gerçek olduğunu anlamasının ardından eşine haber verdi.

Milyoner çift, böylesine büyük bir para aktarımı beklemediklerinden bankaya haber verme ihtiyacı hissettiler. Bunun üzerine bankayı arayan Ruth, durumu yetkililere bildirdi.

Banka ise tahmin edebileceğiniz üzere işlemin yanlışlıkla gerçekleştiğini söyledi ve hesaba yatan 37 milyon doları geri çekti. LegacyTexas bankasında yaşanan bu problem sonrasında açıklama yapan banka yetkilileri, işlemin manuel olarak gerçekleştirilmesinden kaynaklı bir sıkıntının olduğunu aktardılar.

Ruth Balloon ise bu yanlışlıktan sonra yerel medyanın ana gündemi haline geldi. Birçok kanala ve radyoya röportaj veren Ruth Balloon, paranın kendileri kalması durumunda eşiyle birlikte gayrimenkule yatırım yapacaklarını ve bitmeyen bir seyahate çıkacaklarını söyledi.