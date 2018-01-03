Yanlışlıkla Tetris Rekoru Kırdı

Rus mühendis Aleksey Pajitnov tarafından 1985 yılında geliştirilen ve uzun yıllardır neredeyse her platformda oynanabilen Tetris’de dün ilginç bir olay yaşandı ve bir oyuncu canlı yayın sırasında yanlışlıkla rekor kırdı.

Rus Bilimler Akademisi’ne bağlı olarak kurulan Dorodnitsyn Progralama Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren mühendis Aleksey Pajitnov, 20. Yüzyılın başından bu yana bulmacalarda kullanılan polyomino’ları örnek alarak Tetris’i geliştirmiş ve SSCB’de yayınlamıştı. SSCB’nin yapısı sebebiyle oyun yeterli pazarlama ve dağıtım ağına sahip olamamış, bir türlü beklenen patlamayı yapamamıştı. Fakat Spectrum HoloByte isimli Amerika Birleşik Devletleri merkezli oyun şirketi, bir şekilde Tetris’in isim haklarını almış, uzun uğraşlar sonucunda oyunun SSCB sınırları dışına çıkabilmesi için gerekli izinleri toplamayı başarmıştı. SSCB’den ABD’ye ihraç edilen ilk eğlence ürünü olma unvanına da sahip olan Tetris, Commodore için yayınlanmasının ardından inanılmaz bir patlama yapmış ve bugüne kadar yüz milyonlarca kopya satarak, oyun tarihinin en çok satın alınan oyunlarından biri olmuştu.

Commodore’dan bu yana neredeyse her platformda oynanabilen Tetris’te bugüne kadar onlarca farklı rekor denemesi yapılmıştı. Rekor denemelerinin birçoğu başarıyla sonuçlanırken, bu denemelerden en ilginci dün yapıldı. NubbinsGoody takma ismiyle bilinen oyuncu, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında Tetris’in puan rekorunu kırmayı deneyeceğini söyledi. Bunun için oyunu hızlıca oynamaya başlayan NubbinsGoody, toplam puan rekorunu kıramasa bile farkında olmadan bir başka rekoru geçmeyi başardı. Yayının ilk dakikalarına hızlı bir giriş yapan oyuncu, 300.000 puana iki dakikanın altında ulaştı ve 300.000 puana en hızlı ulaşan Tetris oyuncusu olmayı başardı. İşte o anların görüntüleri: