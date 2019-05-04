Yanlışlıkla Yutulan AirPods, Çalışmaya Devam Ediyor

Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi! Bir adam uyurken yanlışlıkla AirPods'u yuttu. AirPods adamın midesindeyken bile müzik çalmaya devam etti.

Ben Hsu isimli adam yatmadan önce AirPods'u kulağından çıkarmayı unuttu. Uykudan uyandıktan sonra kulaklığın kulağında olmadığını fark eden genç, iPhone'u üzerinden AirPods'unu çaldırdı. Bip sesinin önce nereden geldiğini anlayamayan adam daha sonra sesin midesinden geldiğini fark etti. Hemen hastanenin yolunu tutan adamın doktorun çektiği röntgen filmi ile AirPods'u yuttuğu doğrulandı.

Doktor Ben Hsu'ya AirPods'un sindirim sisteminden geçme sürecinde olduğunu söyledi. Kulaklığın doğal yollar ile vücuttan çıkacağını çıkmaz ise ameliyat ile alınacağını söyleyen doktor, adamı evine yolladı. Genç adam ertesi gün dışkısında AirPods'u buldu. Ben Hsu, AirPods'u temizledikten sonra çalıştığını fark etti. Daily Mail'e açıklamalarda bulunan adam, "Pil hala %41'de bu i nanılmaz." dedi.

Hastanenin acil servisinde çalışan bir doktor AirPods'u yutmanın vücudun doğrudan cihazın piline maruz kalmadığı için Hsu'ye zarar vermediğini söyledi.

Sizler bu ilginç olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız bu AirPods'u kullanmaya devam eder miydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!