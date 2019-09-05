Yanmayan Sokak Lambalarına Mobil Çözüm

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'çek-gönder-aydınlat' adıyla bilinen yeni bir uygulama başlattı. Telefonlara ücretsiz olarak indirilen aydınlatma mobil takip uygulaması sayesinde yanmayan sokak lambalarına çok kısa süre içerisinde müdahale ediliyor.

Eskiden arızalı, yanmayan bir sokak lambasının onarılması ve tekrardan çalışır hale gelmesi oldukça uzun sürebiliyordu. Çünkü ilgili elektrik dağıtım şirketi durumdan geç haberdar oluyordu. Ancak yeni uygulamayla birlikte bu sorunlar tarihe karışacak gibi görünüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların telefonlarına ücretsiz olarak indirebileceği aydınlatma mobil takip adlı yeni bir uygulamayı hizmete sundu. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde, yanmayan sokak lambalarının fotoğraflarını çekerek ilgili elektrik dağıtım şirketine gönderebiliyor.

Şubat ayından itibaren hizmete giren bu uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sadece 6 aylık süreçte sisteme yaklaşık 167 bin yanmayan lamba ihbarı yapıldı. Bu ihbarların yüzde 99’undan fazlası başarılı şekilde onarılarak yaklaşık 166 bin sokak lambası yeniden çalışır hale getirildi.

Oldukça faydalı olan bu uygulama ilk olarak muhtarların kullanımına sunulmuştu ancak daha sonra vatandaşların da kullanımına sunuldu. Uygulama ile arızaların 24 saat içerisinde giderilmesi hedefleniyor. 6 aylık dönemdeki performansa bakıldığında ise sokak lambalarının ortalama olarak 11 saatte onarıldığı görüldü ve onarımların hedeflenen süreden çok daha kısa zamanda yapılıyor olması takdir topladı.