Yapay Nöronlar Birçok Kronik Hastalığı Tedavi Edebilir

İnsan vücudu kendi kendini iyileştirme konusunda oldukça başarılı olsa da, kendi kendine iyileşmenin mümkün olmadığı durumların sayısı da oldukça fazla. Ancak sağlık teknolojileri ilerledikçe, vücudumuzdaki belirli parçaların, aynı işlevi gören yapay parçalarla değiştirildiğini çok yakında görebiliriz. Gözlerimizden örnek verecek olursak, görüşümüzü daha iyi hale getirmek için gözlerimize çeşitli lensler takabiliyoruz.

Dünyanın İlk Yapay Nöronu

Aynı şeyi nöronlarımız için neden yapmayalım? İşte Bath Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Zürih Üniversitesi ve Auckland Üniversitesi araştırmacıları da tam da bu konu üzerine yoğunlaştı. Araştırmacılar, gerçek bir nöron gibi davranabilen ve bir çip üzerine yerleştirilen dünyanın ilk yapay nöronunu geliştirdi.

Araştırmacılar yapay nöronlar yaratarak, omurilik yaralanmaları gibi nöronların artık düzgün çalışmadığı ya da nöronların hasar gördüğü durumlarda, gerçek nöronlarla yapay nöronları değiştirebileceklerini düşünüyor.

Kalp Yetmezliğini Önleyebilir

Ayrıca yapay nöronlar sayesinde, beyindeki nöronların sinir sistemine düzgün bir şekilde geri bildirimde bulunamadığı ve bu nedenle kalp atış hızının olması gerektiği gibi ayarlanamadığı durumlarda, kalp yetmezliğine karşı mücadelede de kullanılabilir.

Bath Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Profesör Alain Nogaret, “Örneğin, kalbi sadece sabit bir hızda pompalaması için uyarmakla kalmayıp, aynı zamanda kalbin ihtiyaçlarına anlık olarak yanıt vermeleri için bu akıllı kalp pillerini geliştiriyoruz. Ki bu zaten sağlıklı bir kalpte doğal olarak gerçekleşir. Diğer olası uygulamaları ise, Alzheimer ve nöronal dejeneratif hastalıkların tedavisi gibi alanlarda görebiliriz.” diye konuştu.