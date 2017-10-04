Yapay Organların İnsanlardan İzin Alınmadan Nakledildiği Ortaya Çıktı

Londra'daki University College'da üretilen yapay organlar, insanlarda kullanılması için onay alınmamalarına rağmen yurtdışına gönderildi ve hastalar üzerinde kullanıldı. İmplantlar arasında yapay nefes borusu ve sentetik göz yaşı kanalı da bulunuyor.

University College, olayın gün yüzüne çıkmasıyla birlikte soruşturma başlattı. Yaşanan skandal, üniversitenin sentetik nefes borularının nakledildiği sekiz hastadan altısının ölmesiyle ortaya çıktı. Skandalın merkezinde ise University College’de cerrahlık yapan Prof. Dr. Paolo Macchiarini yer alıyor.

Macchiarini, Edinburg Üniversitesi'nden Stephen Wigmore liderliğinde yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındı.

Soruşturma, İzlanda'da yaşayan ve boğazında tümör olan 36 yaşındaki bir adamın da dahil olduğu çeşitli vakaları gün yüzüne çıkarttı. Macchiarini’nin, tümörü çıkarma ve etkilenen trakea segmentini sentetik bir greftle değiştirme kararını verdiği, fakat bunun sonucunda hastanın yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bu greft’in, artık UCL'de çalışmayan Alexander Seifalian tarafından sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Seifalian'ın laboratuvarına klinik dereceli cihazlar almak için ruhsat verilmediğini, buna rağmen ruhsatsız cihazları kullandığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Macchiarini, greftin klinik standartta yapılmadığının farkında olmadığını söyledi.

University College, yaptığı açıklamada, soruşturmanın genişletileceğini ve sorumluların gereken cezayı alacaklarını belirtti.