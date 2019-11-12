Yapay Zeka 143 Yeni Mesleği Beraberinde Getirecek

Yapay zeka teknolojisin ilerlemesi ile birlikte pek çok meslek kolu için ihtiyaç fazlasının ortaya çıkacağını söylemek mümkün. Ancak yapılan araştırmalar yapay zekanın yalnızca meslekleri yok etmeyeceğini, yeni meslek kolları yaratacağını da ortaya koyuyor.

En Az 143 Yeni Meslek Kolu

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Dr. Şebnem Özdemir tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zeka teknolojisinin gündelik hayatlara yerleşmesi, beraberinde yeni iş alanlarının açılmasına olanak sunacak. Özdemir tarafından neredeyse tüm meslekler için destekleyici bir güç olduğu savunulan yapay zeka, her mesleği dolaylı ya da doğrudan etkileyecek.

Özdemir yaptığı açıklamanın devamında bugün bizlere garip gözüken ancak önemli bazı meslek gruplarının ortaya çıkacağını belirtti.

"İnsanlar bugün şirket içi süreçlerde takım olmakta sıkıntı yaşarken, bir robotla takım olmayı nasıl organize edecek? Takım olma işinde lider ve takipçisi şeklinde ya da eş-ortaklık modeli vardır. Bir robotla ortak olduğunuzda lider mi olacaksınız, onun lider olmasına izin mi vereceksiniz ya da sizinle eş pozisyonda olmasına mı müsaade edeceksiniz?"

"Bu kurgunun oturmasında da insan-robot ekip yöneticisi diyeceğimiz yeni bir meslek türü yardımcı olacak. Ve bu meslek grubunun da yapay zekadan bağımsız olabileceğini düşünmek mümkün değil" diyen Özdemir, yapay zekanın en az 143 adet yeni meslek yaratacağını belirtti.