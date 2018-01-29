Yapay Zeka, 2030 Yılında 13 Trilyon Dolardan Fazla Ekonomi Yaratacak

Yapay zekanın, insanoğlunun sonunu getirebileceği korkuları bir kenara, dünyanın gelişmiş ülkeleri bu teknolojilerin sunacağı imkanlardan yaralanmak için var gücüyle çalışıyor. Yapılan araştırmalar, yapay zeka endüstrisinin küresel gayri safi milli hasılayı 2030'da yüzde 14 artıracağını gösteriyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, yapay zekaya dayalı teknolojiler sayesinde küresel gayri safi milli hasılanın 2030'da yüzde 14 artması öngörülürken, bu durumun küresel ekonomiye Çin ve Hindistan'ın şu anki toplam ekonomik büyüklüğünden (yaklaşık 13,3 trilyon dolar) daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Dünya, nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemleri dahil olmak üzere birçok yenilikçi teknoloji ile birlikte Endüstri 4.0 Devrimi'ni yaşıyor. Artık ağır sanayinin yerini, yılda 600-700 milyar dolar ekonomi yaratan yazılım ve bilişim şirketleri alıyor. Tabii, bu zincirin en önemli halkasını da yapay zeka teknolojileri oluşturuyor.

Küresel Yapay Zeka Yarışı Kızışıyor

Yapay zeka etkisini hayatımızın her alanında yavaş yavaş hissettiğimiz şu dönemde, bu teknolojilerin ekonomileri için büyük ticari fırsat oluşturabileceğine inanan Çin, ABD, Japonya, Hindistan, Almanya, Güney Kore ve Kanada bu alanda stratejiler oluşturarak, milyar dolarlık yatırımlar yapıyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin, 2030 yılına kadar yapay zeka alanında dünyaya liderlik etmek istiyor. Başkenti Pekin'de 55 hektar alana 2,1 milyar dolarlık "yapay zeka parkı" kurmaya hazırlanan Çin, yapay zeka planı stratejisi çerçevesinde verimliliği artırmayı, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi birçok alanda yapay zeka kullanımını artırmayı amaçlıyor.

ABD, küresel yapay zeka yarışında son yıllarda Çin'in gerisinde kalsa da, dünyada en fazla yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine araştırma yapan kuruma sahip ülkelerin başında geliyor. 2016'da "Milli Yapay Zeka Araştırma ve Geliştirme Stratejisi Planı”nı hayata geçiren ABD, bu kapsamda yapay zekaya dayalı sistemlerin güvenliğini sağlayacak ve ulusal iş gücüne etkisine yönelik araştırmalar gerçekleştirecek. Alphabet, Amazon, IBM, Facebook ve Microsoft ise bu alandaki kilit oyunlar olarak dikkat çekiyor.

Türkiye, Yapay Zeka Yarışında Ne Durumda?

"Türkiye yapay zeka trenini kaçırmadı" bu sözler, New South Wales Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Toby Walsh'a ait.

Yapay zekanın; sağlık, eğitim, iş hayatı gibi insan yaşamının tüm alanlarını etkileyeceğini ifade eden Walsh, Türkiye’nin küresel yapay zeka yarışında treni kaçırmadığını ancak vakit kaybetmeden ülkenin yapay zeka ekosisteminin kurulması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın sürücüsüz arabalarda uygulanmasıyla trafik kazalarının çok yaşandığı ülkelerde güvenliğin artacağını belirten Walsh, "Bu teknolojiyle yollar daha güvenli hale gelecek. Birbirine bağlı araçların yolculara 7 gün 24 saat hizmet verecek ve taşımacılık daha uygun fiyatlı olacak. Ayrıca yaşlı ve engelli insanların da hareket alanı genişleyecek. Böylelikle toplumdaki dezavantajlı kişiler, yaşama çok daha çabuk entegre olacak" yorumunda bulundu.