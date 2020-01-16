Yapay Zeka ABD Ordusuna Katıldı

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, yaptığı resmi açıklama ile yapay zeka sistemlerini orduya dahil etme süreçlerine hız verdiklerini duyurdu. Büyüyen Rusya ve Çin tehlikesi sonrasında yeni savaş teknikleri arayan ABD Ordusu, çareyi yapay zeka ve robotlarda bulacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Yapay Zeka Merkezi Direktörü Korgeneral John Jack Shanahan, teknoloji alanında "nefes kesen” hızdaki gelişmeler nedeniyle yapay zekayı Amerikan ordusuna dahil etme sürecini hızlandırdıklarını açıkladı.

Yapay zeka teknolojilerini ordulara "katil robotlar" şeklinde dahil etmek istemediklerini, farklı yollarla askerleri desteklemeye çalıştıklarını dile getiren Shanahan, Brüksel'de Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin askeri temsilcileri ile yapay zekayı konuşmak üzere bir araya geldi.

Amerikan ordusunda, yapay zeka yoluyla modernleşme ve dönüşüm süreci yaşandığını anlatan ABD'li direktör, "emniyetli, etik, güvenilir, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygıyı gözeten yapay zekanın orduya entegrasyonuna odaklandıklarını” kaydetti.

Başta insani yardım faaliyetleri olmak üzere yapay zeka teknolojilerini test ettiklerini aktaran John Jack Shanahan, "önümüzdeki yıl için de öncelik savaş alanında yapay zeka kullanımı olacak” dedi.