Yapay Zeka Furyasına Amazon da Katılıyor: Peki Nasıl?

Yeni gelen bir rapor, Amazon'un alışveriş uygulamasına entegre edilen ve müşteri yorumlarını özetlemek için yapay zekâ teknolojisini kullanan ve belirli ürünlere yönelik tüketici duygularına hızlı bir genel bakış sağlayan en son deneysel özelliğini ortaya çıkardı.

Üretken yapay zekâ, büyük miktarda veriyi anlama ve işleme yeteneğini kullanarak bir kişi için bilgileri özetleyebilir. Gelişmiş doğal dil işleme ve makine öğrenimi teknikleri sayesinde, üretken yapay zekâ belirli bir metin veya veri kümesinden kilit noktaları ve ilgili ayrıntıları çıkarabilir. Daha sonra bu bilgileri özlü ve tutarlı bir özet halinde sentezler, orijinal içeriğin bağlamını ve genel anlamını korurken ana fikirleri ve önemli yönleri yakalar.

İşte Amazon, bu teknolojiyi web sitesindeki incelemeler arasında gezinirken kullanıcılarına yardımcı olmak için kullanmak istiyor gibi görünüyor.

Yapay Zekâ Özeti, Kullanıcıların Yanlış Yönlendirilmemesini Sağlayacak

Bu özellik, kullanıcıların belirli bir ürün hakkında takdir ettikleri veya olumsuz buldukları yönleri vurgulayarak müşteri geri bildirimlerinin kısa özetlerini oluşturmak için yapay zekâ algoritmalarını kullanıyor.

Amazon'un sözcüsü Lindsay Shanahan, bu özelliğin testlerinin devam ettiğini doğrulayarak, şirketin tüm iş kollarında üretken yapay zekâya kapsamlı yatırımlar yapmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Amazon uzun zamandır hedefe yönelik reklamlar ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için yapay zekâ ve makine öğreniminden yararlanan şirketler arasında yer alıyor.

Bu yenilikçi yaklaşım sadece satın alma yolculuğunu kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilere düşündükleri ürünler hakkında değerli bilgiler vererek genel müşteri deneyimini de geliştiriyor.