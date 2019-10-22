Yapay Zeka Beyin Kanamalarını Dahi Tespit Edebilecek

Yapay zeka halen doktorların yerini alabilecek seviyeye gelmemiş olsa da bazı temel işlemleri kendi başına yürütebiliyor. Yakın bir dönemde yapay zeka, beyin kanaması vakalarını tespit edebilecek.

Radyologlarla Benzer Doğruluk Oranına Sahip

Bir X Işını taramasında beyin kanamasını tespit edebilen yapay zeka; felç, kafa yaralanmaları ve yırtılmış kan damarlarının teşhisine yardımcı olabilir. Geliştirilen yazılım, kafadaki kanama belirtilerini radyologlara benzer bir doğruluk oranı ile tespit edebildi.

Yapay zekalar yakın bir zamanda doktorların yerini alamayacak olsa da, ilerleme kaydettikleri alanlardan birisi görüntülerden hastalık belirtilerini tespit etmektir. Şu ana kadar kanser hastası olma potansiyeli taşıyan kişileri büyük bir doğruluk oranı ile tespit etmesi ile dikkat çeken yapay zeka teknolojileri, diyabet kaynaklı göz hasarını dahi fark edebiliyor.

Şimdi, Esther Yuh ve ekibi BT taramalarını yorumlayabilecek bir program geliştirdi. Beyin kanaması semptomları içeren birisi hastaneye gittiğinde siyah beyaz görüntülerde küçük bir kanama alanını tespit etmek zor olabilir. Bu noktada yapay zekanın işlevselliğini sorgulayan Yuh, PatchFCN isimli yazılımı 4,400 adet kafa BT taraması aracılığıyla eğitti.

Hala Tek Başına Yeterli Değil

Rastgele seçilen 200 yeni tarama verisini yapay zekaya sunan ekip, görüntülerin radyologlarla benzer doğruluk payları ile yorumlandığını fark etti. Yine de Yuh, yapay zekanın hala tek başına yeterli olmadığını ve görüntülerin bir uzman tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.