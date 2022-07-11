Yapay zeka bilimsel makale yazdı. Yapay zekadan 500 kelimeden oluşan bir akademik makale yazmasını isteyen araştırmacı, elde ettiği sonuç karşısında endişelendi. Yapay zekanın başarılı bir şekilde bilimsel makale yazması, akıllara bir soruyu da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Yapay zeka (AI) her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Pek çok komplo teorisine maruz kalan yapay zeka çeşitli alanlarda birtakım araştırmalara konuk oluyor. Yapay zeka komplo teorilerinin yanı sıra bazı etik sorunları da beraberinde getiriyor.

Yapay Zeka Bilimsel Makale Yazarak Şaşırttı

İsveçli bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında yapay zeka akademik makale yazdı. GPT-3 algoritmasının makale yazma süreci yalnızca iki saat sürdü. Yapay zekanın makeleyi çok başarılı bir şekilde yazması, yakın gelecekte etik konusunda büyük bir problem ile karşı karşıya kalınmasına yol açabilir.

Almira Osmanovic Thunström isimli bilim insanı, gerçekleştirdiği bir araştırma kapsamında GPT-3 olarak bilinen bir AI algoritmasına çok basit bir talimat verdi. Talimatta "GPT-3 hakkında 500 kelimelik bir bilimsel makale yaz ve metnin içerisine bilimsel referanslar ve alıntılar ekle" ifadeleri yer aldı.

Araştırmacı Thunström, AI metni yazmaya başladığında oldukça şaşırdı çünkü karşısında GPT-3'ün kendisi hakkında yazdığı oldukça iyi bir makale vardı. Metnin oluşturulması ile beraber deney başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.

Göteborg Üniversitesinde görevli İsveçli araştırmacı Thunström, GPT-3'ün yazdığı makeleyi alıp hakemli bir akademik dergiye göndermeye çalıştı. Thunström, GPT-3'e söz konusu makalenin yayımlanmasını kabul edip etmediğini sordu. AI, bu soruya "evet" yanıtını verdi.

Thunström, yapay zekanın olumlu yanıtı vermesi üzerine "evet" kutucuğunu işaretlediğini ifade etti. Peki, ilerleyen zamanlarda bazı kişiler yapay zekaya yazdırdıkları akademik makaleleri kendilerininmiş gibi gösterebilir mi?

Insider'daki habere göre Almira Osmanovic Thunström, Scientific American'da gerçekleştirdiği deney hakkında önemli bilgiler paylaştı. Thunström, söz konusu çalışmanın bir dizi yasal ve etik soruyu gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Tek bildiklerinin bir kapı açtıkları olduğunu belirten Thunström, yaptığı açıklamada Pandora'nın kutusunu açmadığımızı umuyoruz" ifadelerine yer verdi.