Yapay Zeka Büyük Değişimi Getirebilecek Mi?

Hem bilim insanlarının hem de teknik ekiplerin en çok sorduğu sorulardan birisi de yapay zeka ile ilgili değişim problemleridir. Bazıları bu konuda son derece karamsar olsa bile kimileri henüz pozitif bakışını bozmadı. İşte yapay zekanın yaratacağı değişim ile ilgili detaylar.

Google gibi arama motorları bizi bilgiye ulaştırırken aynı zamanda tüm bu verileri işliyor. Mobil telefonlardaki sesli asistanlar, arama motorları insanların konuştuğu dilleri kullanıyor ve daha şimdiden çok büyük bir yol almayı başardılar. Doğal Dil İşleme (NLP) denilen bir yapay zeka sayesinde tüm bu süreçler sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Yapay zeka ciddi değişimlere yol açacak

Çinli arama motoru Baidu’da NLP ile ilgili birkaç yeni ürünü tanıttı ve hızlı bir şekilde bunu sektör ile buluşturdu. Onun en büyük amacı ABD ile olan rekabette biraz daha öne geçebilmekti.

Hızlı ilerleme gösteren yapay zekâ, dil konusunda henüz yeteri kadar ileride değil. Bunun en büyük nedeni ise insan gibi bir algılama kapasitesine sahip olmaması. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, yapay zeka ile ilgili Deepfake ve sahte haberlerin büyük sorunlar yarattığını gösteriyor. Yani bu teknolojinin tek eksiği bizi insan gibi algılayamaması değil.

Tüm bu faktörler bizlere yapay zekanın aslında tahmin edilenden çok daha gelişime ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. İleride otonom araçlarda, hayatımızın içinde olacak çeşitli robotlarda kullanılacak olan sistemlerin tamamen güvenli olmasını istemek en doğal hakkımız. Sizce yapay zekanın doğru ve güvenilir olması için henüz erken mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.