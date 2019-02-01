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Yapay Zeka Çalışmalarında ABD ve Çin Ön Planda

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından ortaya konan araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde ABD, Çin ve onun ardından Japonya yapay zeka patentleri konusunda ön plana çıkıyor.

Özellikle ABD'li ve Çinli firmaların başı çektiği listede Japon üreticilerin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bir diğer Asya ülkesi olan Güney Kore de bu konuda çalışmalarına hız katmış durumdayken WIPO araştırmaları IBM ve Microsoft'un en çok patent alan firmalar olduğunu söylüyor. IBM'in yapay zekaya ilişkin 8920 adet, Microsoft'un 5930 adet patent başvurusu bulunuyor.

Yapay Zeka İnsanlığı Yok Edebilecek Seviyede mi?

Ayrıca yapay zekanın temellerinin atıldığı 1950'li yıllardan bu yana yapay zekayla bağlantılı 340 bin patent başvurusu yapıldığını ifade eden WIPO, bu konu üzerine hazırlanmış 1,6 milyon bilimsel belgenin olduğunu belirtti. ToshibaSamsung ve NEC ise Asya pazarının yapay zeka liderleri konumunda.

Yapay Zeka İşimizi Elimizden Alabilir

WIPO Genel Direktörü Francis Gurry konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında dünyada yapay zeka çalışmalarına ABD'nin ve Çin'in yön verdiğini belirtirken yapay zekayla ilişkili pek çok sorunun gündem olduğunu da dile getirdi. Özellikle yapay zekanın "işsizliği artırması" veya tam tersi olarak "yeni istihdam alanları oluşturması" gibi bir sorunlarla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

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