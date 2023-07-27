Yapay Zekanın Çocuklara Yönelik Tehditlerini Gösteren Çarpıcı Bir Belgesel Yayınlandı (Video)

Yapay zekâ kimileri için pek çok işi ve hayatımızı kolaylaştırırken, kimileri içinse hiç fark etmeyeceğimizden türden sorunlara gebe olabilmekte. Bu konuda teknolojinin önde gelenleri bile zıt görüşlüyken, her koşulda durumun olumsuz yanlarını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Bu doğrultuda Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, yapay zekânın hayatımıza ve özellikle de çocukların hayatlarına ne gibi tehlikeler sunduğunu kısa bir belgeselde gözler önüne seriyor.

Yayınlanan belgeselde ebeveynlerin %75'inin çocuklarının fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştığı belirtilirken, bu paylaşımların çocukların geleceğini nasıl etkileyeceğine yer veriliyor.

Yapay Zekâ Çocukların Hayatını Nasıl Etkileyecek?

Ella isimli 9 yaşındaki küçük bir kızın sadece ebeveynlerinin yayınladığı fotoğraf ve videolarından reşit olmuş hâli yapay zekâ ile yaratılırken, bu oluşturulan karakter ailesine bu paylaşımların kendi hayatına ne gibi tehdit unsurları oluşturabileceğini, sesinin ve yüzünün kopyalanarak işlemediği suçlardan dolayı hapse dahi girebileceğini anlatıyor.

Birçoğumuz için anı olsun diye saklamak ve paylaşmak istediğimiz bu görsel ve videolar, kötü niyetli kişiler için âdeta veri deposu olarak kullanılıyor.

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