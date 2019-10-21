Yapay Zeka Çok Sayıda Çalışanı İşinden Edebilir

Yapay zekanın hangi iş kollarını etkileyeceği son zamanlarda sıkça tartışılıyor. Danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers, yapay zekanın çalışanları etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin yaptığı raporu yayınladı. Rapora göre yapay zeka yüzünden çok sayıda çalışan olumsuz etkilenecek. Bu çalışanlar genelde bankacılık, finans sektörü ile ofis ve fabrika çalışanları olacak ve bu kişilerin belki de kariyerlerine farklı bir yön vermeleri gerekecek.

IBM tarafından yapılan bir araştırmaya göre yapay zekanın etkisi nedeniyle önümüzdeki üç yıl içinde 120 milyondan fazla işçi yeniden eğitime ihtiyaç duyacak.

Oliver Wynman isimli danışmanlık firmasına göre ise henüz dünya yapay zekanın getireceği değişikliklere hazır olmadığı için 50 milyondan fazla Çinli işçinin yeni bir iş eğitiminden geçmesi gerekecek. Şirket, ABD’de ise iş hayatında kalmak isteyen 11.5 milyon kişinin yeni beceriler elde etmesi gerektiğini öngörüyor. Bununla birlikte Brezilya, Japonya ve Almanya’daki işçilerin de benzer eğitimlere ihtiyaç duyacağı düşünülüyor.

Şimdiden bazı alanlarda robotlar insanların yerini almış durumda. Örneğin, Amazon’un depolarında çalışan küçük robotların bir işi yapması 15 dakika sürerken aynı işi insanın yapması durumunda 60-75 dakika arası bir zaman gerekiyor. Bu durum da robot kullanmanın avantajlı olmasına neden oluyor.

Yapay zekadan etkileneceği düşünülen şoförlük, kasiyerlik, perakende satış ve fabrika işçiliğinin yanı sıra doktorluk mesleğinin de teknolojiden etkileneceği düşünülüyor. Robotların hassas ameliyatları daha iyi gerçekleştireceği ve kanserli hücreleri tespitte daha verimli olacağı düşünüldüğü için yapay zekanın doktorları da etkileyeceği söyleniyor.

Bilgisayar mühendisleri açısından ise durum kötü görünmüyor. Bilgisayar mühendisleri ile birlikte kod yazılımcılarının da yapay zekanın gelişmesi sürecinde kazançlı çıkacağı düşünülüyor.