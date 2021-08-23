Yapay Zeka Destekli Boomy ile Herkes Şarkıcı Olacak

Yapay zeka destekli Boomy sayesinde herkes kendi müziğini oluşturup şarkıcı olabilir. Şirket, yapay zeka ile oluşturulan müziklere karşılık müzisyenlerine yüzde 80 telif gelir payı sunuyor. Bu müzik şirketlerinin sonunun geldiği anlamına mı geliyor?

Boomy, bu işte ne kadar iyi veya kötü olursanız olun, kendi müziğinizi oluşturabileceğiniz yeni yapay zeka destekli bir hizmettir. Uygulama, internette yer alan telifsiz müziklerden öğrendiği şeyleri karıştırarak benzersiz şarkılar yaratmayı amaçlayan bir yapay zekayı kullanıyor.

Yapay zeka destekli Boomy nedir?

Boomy kullanıcıları dans müziği (house müzik), rap, lofi ve diğer pek çok farklı türde şarkılar oluşturmayı seçebilir. Bu kategori seçiminin ardından Boomy'nin yapay zekası temel bir döngü (sample) oluşturur. Bundan sonra ise kullanıcılar bu sample'ı düzenleyebilir ve hatta isterse kendi şarkılarını ekleyebilirler.

Müzik oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra, müzik hakkında bir kapak ve diğer bazı bilgileri ekleyebilir veya daha fazla şarkıdan oluşan albüm bile yapabilirsiniz.

Albüm veya tek şarkıdan memnun olan kullanıcılar bu müziklerini direkt sosyal medya platformlarında paylaşabilir. Doğrudan Spotify, Apple Music, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Pandora, Amazon, Google Music ve Shazam gibi çeşitli akış hizmetlerine ve sosyal medya platformlarına destek sağlayan Boomy, yapay zekanın müzik endüstrisinde nasıl kullanılabileceğinin basit bir örneği.

Müzik yayıncıları son yıllarda çılgınca bir hızla ünlü müzisyenlerin şarkılarının kataloglarını ve telif haklarını satın almak için bir çılgınlık içindeler. Aralık ayında Universal Music Publishing Group, Bob Dylan'ın tüm diskografisini 300 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen bir anlaşmayla satın aldı.

Boomy'nin kurucu ortağı ve CEO'su Alex Mitchell, Engadget'a verdiği demeçte, "Bob Dylan'ın yaptığı anlaşma gibi büyük anlaşmaları görüyorsunuz. Çoğu insanın bunun dışında bırakılacağının kabul edilmesiyle başladı ve müzik endüstrisinde eşitlik hakkında bir konuşma yapmamıza neden oldu: sanatçılara nasıl adil bir şekilde ücret veririz, ve plak şirketlerinin müzik endüstrisindeki rolü nedir?" dedi.

Şirket ayrıca kullanıcılarına telif hakkı kazandırmak için de çalışıyor. CEO Mitchell, "Bir dizi etkileyici grubumuz var ve sahne arkasında YouTube videolarına parçalar yerleştirmek için bazı şeyler yapıyoruz. Bir yaratıcıysanız veya bir podcast'iniz varsa, müzik haklarını ödemek yerine neden kullandığınız müzik için para almıyorsunuz?" şeklinde konuştu.