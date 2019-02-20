Yapay Zeka Destekli Ecrett Kendi Müziğinizi Yapabilirsiniz

Yapay zeka desteği ile geliştirilen Ecrett, çeşitli kategoriler altında benzersiz tempoları bir araya getirerek, herhangi bir yerde kullanmak için kullanabileceğiniz telifsiz müzikler yapmanızı sağlıyor.

Kendi videolarınızı yapıyor ve bu videolarda kullanılabilecek telifsiz müzikler arıyorsanız, tam size uygun bir sistem hizmete girdi. Ecrett Music ismi ile kullanıma açılan yapay zeka sisteminin içerisinde binlerce farklı temponun bulunduğu ve tüm bunların kullanılması durumunda 500 bin ila 1 milyon arasında benzersiz müzik parçası üretilebileceği dile getirildi.

Herhangi bir üyelik ya da ücret talep etmeyen Ecrett Music, kullanıcılarına altı farklı kategori sunuyor. Çalışma, parti, gezi, rahatlama, yemek pişirme ve moda olarak ayrılan kategorilerin altında ise ruh halleri yer aldı. Mutlu , sakin, üzgün, heyecanlı ve ciddi olmak üzere sıralanan ruh hallerini seçtikten sonra şarkının uzunluğunu ayarlayabildiğiniz gibi kendi videonuzu upload ederek, videoya uyup uymadığını da site üzerinden test edebileceğiniz dile getirildi.

Oldukça kullanışlı olan ve özellikle YouTube videolarına yeni müzik arayanlar için uğranılması gereken internet sitelerinde biri olarak gösterilebilecek yapay zekayı Ecrett Music adresinden test edebilirsiniz.