Yapay Zeka Destekli Maskot Kedi Mac'e Eklendi

Yapay zeka alanında neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. ChatGPT'nin önünü açtığı sohbet botları, farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. macOS'a eklenen yeni yapay zeka kedi maskot, sohbetinizi oldukça keyifli hale getirebilir.

Chatty Cat ismindeki uygulama, diğer yapay zekaların aksine günlük olarak etkileşime geçebileceğiniz 6 farklı evcil hayvanı sisteminize ekliyor.

Chatty Cat Nasıl Kurulur?

I figured all these chatGPT products are all a bit boring...so here's Chatty Cat. Meow!



Little beta available now for macOS: https://t.co/YhwIJqx4Ti pic.twitter.com/tTpeoaYXd9 — Ben Harraway (@BenLumenDigital) April 8, 2023

Şimdilik yalnızca macOS işletim sistemi için kullanıma sunulan Chatty Cat, Mac App Store üzerinden buraya tıkalyarak indirebilirsiniz.Ücretsiz olarak sunulan hizmette tüm fonksiyonları açmak isterseniz 2.99 dolarlık uygulama içi satın alım ücretini ödemeniz gerekiyor.

Peki, Chatty Cat'in muadillerinden farkı ne? Temel olarak daha etkileşime geçilebilir bir arayüz sunması, kullanıcıların yapay zeka olan sohbet deneyimini güçlendiriyor. Üç boyutlu olarak tasarlanan 6 farklı evcil hayvan maskotu, birçok dili konuşabiliyor ve size hızlı cevaplar sağlayabiliyor.

Ayrıca ChatGPT'nin aksine Chatty Cat yapay zekasının günlük etkileşim konusunda çok daha fazla şeyi hatırlayabildiğini söyleyebiliriz. Öte yandan herhangi bir şekilde OpenAI API anahtarı gerektirmemesi, sohbet botunun kullanımını kolaylaştırıyor.

Chatty Cat'in önümüzdeki günlerce Windows ve Android işletim sistemleri için de sunulması bekleniyor.