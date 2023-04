Yapay Zeka Destekli Maskot Kedi Mac'e Eklendi

Yapay zeka alanında neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. ChatGPT'nin önünü açtığı sohbet botları, farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. macOS'a eklenen yeni yapay zeka kedi maskot, sohbetinizi oldukça keyifli hale getirebilir.

Chatty Cat ismindeki uygulama, diğer yapay zekaların aksine günlük olarak etkileşime geçebileceğiniz 6 farklı evcil hayvanı sisteminize ekliyor.

I figured all these chatGPT products are all a bit boring...so here's Chatty Cat. Meow!



Little beta available now for macOS: https://t.co/YhwIJqx4Ti pic.twitter.com/tTpeoaYXd9