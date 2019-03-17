Yapay Zeka Destekli Yerli Drone'lar Orman Yangınlarını Önleyecek

Mavi Güvenlik, Asis ve Aser Teknoloji tarafından üretilen yapay zeka destekli drone'lar orman yangınlarının önüne geçecek. Yaklaşık 150 kilometrekareyi tek uçuşta tarayabilen drone'lar, üzerindeki termal kamera sayesinde yangını tespit edip merkeze otomatik olarak bilgi verecek.

Merkez istasyonları 6 ay içerisinde kurulacak olan drone'ların, ilk test sürüşü İzmir'in Menderes ilçesindeki Ataköy Orman Yangın binasında gerçekleşti. Drone'un test sürüşlerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Bakan Pakdemirli, sürüş öncesinde drone'un özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aser Teknoloji'nin Üst Yöneticisi Ertan Murat, geliştirdikleri otonom drone'un özellikle orman yangınları için hayati derecede rol oynayacağını belirtti ve "Buradaki amacımız orman yangınlarını erkenden tespit edip yangın büyümeden yetkililerin yangına müdahale etmesini sağlamak. Tamamen otonom sürüş yapabilecek, yapay zeka tabanlı drone yazılımı bu." dedi.

Drone İstasyonları Tüm Türkiye'ye Kurulacak!

Projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyleyen Ertan Murat, "Projenin ilk aşamasında 120 drone istasyonu kurulacak. Bu istasyonlar Adana'dan Çanakkale'ye kadar bütün orman yangınlarının erken ihbarı için alan ve bölge taraması yapacak. Her drone yaklaşık olarak havada 50 kilometre uçuş yapabiliyor. Dolayısıyla yaklaşık 150 kilometrekare alanı tarayacaklar." dedi.

Ertan Murat açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi; "Drone'larımız yedekli olarak çalışıyor. Otomatik olarak atmosferik koşulları iklim koşullarını aldıktan sonra değerlendirip otonom olarak sürüş yapıyor. Sürüş yaparken de üzerine monte edilmiş optik ve termal kameralar aracılığıyla yangın ve alev varlığının yapay zeka yazılımları ve görüntü işleme yazılımlarıyla tespitini yapıp herhangi bir alarm durumu varsa alarm veriyor, ayrıca gerçek zamanlı naklen görüntü veriyor. Otomatik olarak uçuşu yaptıktan sonra yine otomatik olarak platformuna dönüyor. Platforma dönüş için sadece GPS'i kullanmıyoruz. GPS'in çalışmadığı yerlerde de yine yapay zeka sistemleriyle kalktığı ilk noktaya iniyor."

Sizler yapay zeka destekli yerli drone'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!