Yapay Zeka Destekli Yerli İHA’lar İlk Kez Görüntülendi

Türk savunma sanayisi, yerli üretim İHA’lar konusunda bir süredir oldukça başarılı işlere imza atıyordu. Şimdi de GPS’e ihtiyaç duymadan görev yapabilen yapay zekalı İHA’lara ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Demir’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğin harekat ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık." ifadelerine yer verildi.

Geleceğin harekât ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık. pic.twitter.com/3tbSBAqKjl — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 16, 2019

Demir bir başka tweet’inde de, "Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak." dedi.

Yapay zekalı yeni İHA’lar, araziden elde ettiği verilerle bünyesinde yüklü bulunan haritayı karşılaştırıyor ve GPS’e gerek duymadan görevini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor. Sürü İHA ekibinde 20’den fazla İHA görev alıyor ve her bir İHA farklı bir görevi yerine getirebiliyor.