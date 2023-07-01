Yapay Zeka Dil Modelleri Akıllı Telefonlara Geliyor: İlk Adım Atıldı!

Çinli cihaz üreticisi Honor, yapay zekâ dil modellerinin akıllı telefonlarına entegrasyonunu araştırarak insan merkezli teknolojiyi geliştirmeyi hedefliyor.

Honor Device Co Ltd CEO'su Zhao Ming, Şanghay 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde akıllı telefonların bilgi işlem sistemleri, iletişim teknolojileri, ekran teknolojileri ve yapay zekâ platformlarının özü hâline geldiğini ve çeşitli cihaz ve teknolojileri etkili bir şekilde birleştirdiğini vurguladı.

Büyük Dil Modelleri ile Kullanıcı Deneyimlerini İyileştirme Amaçlanıyor

Zhao, yapay zekâ ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin akıllı telefon inovasyonunda yeni bir çağ başlattığını ve bu alanda yeni keşifler için sayısız olasılık yarattığını vurguladı. Honor, bu fırsatları kucaklamayı ve akıllı telefon yeteneklerinin sınırlarını sürekli olarak zorlamayı kendi sorumluluğu olarak görüyor.

Bu amaçla şirket, yapay zekâyı çeşitli kullanım senaryolarında aktif olarak uyguluyor ve büyük dil modellerini doğrudan cihazlara entegre etme potansiyelini araştırıyor.

Son elli yılda 1G'den 5G'ye evrime ve bunun sonucunda fiziksel ve dijital ortamlar arasındaki engellerin yıkılmasına dikkat çeken Zhao, Honor'un kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için bilgi iletişim yeteneklerini optimize etme konusundaki kararlılığını vurguladı. Zhao ayrıca şirketin yakında Pekin'de katlanabilir akıllı telefon Honor Magic V2 için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini de duyurdu.