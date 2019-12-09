Yapay Zeka, Doktorların ve Hastaların En Büyük Yardımcısı Olacak

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Yıldırım, Diyarbakır’da katıldığı bir etkinlikte yapay zeka hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, yapay zekanın sağlık alanında hastalıkların teşhisi ve tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Çünkü sağlıkta çok fazla veri ve hastalık var. Yapılması gereken çok iş var. Hastalıkların daha nadir görüldüğü, karmaşık hastalık semptomlarının bulunduğu durumlarda farklı verilerle karşılıyoruz. Yapay zeka bunların teşhisinde yardımcı olmak için önemli bir yer tutacak. Bunun yanı sıra hastalığın teşhisinden sonra tedavi planlamaları ile medikal görüntüler ya da sinyallerin işlenmesi gibi konularda yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık doktorlara yardımcı olacak robotları da göreceğimizi belirten Yıldırım, "Uzaktan doktorun işini kolaylaştırabilecek, doktor kontrolünde cerrahi robotlar devreye girecek. Yapay zeka insan sağlığı açısından umuttur. Gelecekte birçok hastalığın teşhisi için yardımcı olabileceğini ve tedavilerin daha kolay planlanabileceğini biliyoruz." dedi ve bu konuda çok başarılı çalışmalar olduğunu ekledi.

Özellikle hasta yoğunluğu olan yerlerde ek bir karar mekanizmasının (yapay zeka) bulunmasının çok faydalı olacağını vurgulayan Yıldırım, yapay zekanın sağlık sektöründe birçok farklı kullanım alanı olacağını belirtti. Bu alanda uzun zamandır çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Yıldırım, "Diyabet, hepatit, tiroid ve kanser gibi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor. Enfeksiyon hastalıklarının tespitinde, epidemik ile ilgili çalışmalarda, gen analizlerinde kullanılabiliyor. Sağlığı içeren her yerde yapay zekanın varlığını görüyoruz, bundan sonra da göreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de de Önemli Çalışmalar Var

Türkiye’de de bu alanlarda önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Yıldırım şunları söyledi:

"Bireysel ve akademik olarak çalışmalar uzun zamandır yapılıyor. Belirli hastalıklarla ilgili sistemlerin geliştirilmesinde Türkiye'de çok önemli şeyler yapılacak. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi, onun da altında Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı kuruldu. Bu tür başkanlıkların altında üniversiteler, sektörler ve kamu bir araya gelerek, daha büyük projeler yapacak. Bunların sinyallerini zaten alıyoruz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Endüstri bu işe merak sarmaya başladı. Girişimciler bu konuda çok başarılı şekilde çalışmaya başladı. Türkiye mutlaka buradan payını alacaktır."