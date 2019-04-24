Yapay Zeka, 'DOTA 2'de İnsanlara Karşı Büyük Bir Üstünlük Sağladı

Profesyonel oyunculardan daha iyi Dota 2 oynayabilen yapay zeka araçları geliştiren OpenAI ekibi, bu üstün teknolojilerini, amatör oyuncuların da rekabet edebileceği bir şekilde açık hale getirmeye karar verdi. Sonuç beklendiği gibi oldu ve insan zekasının üstünlüğünü savunanlar hüsrana uğradı.

OpenAI’nın yapay zekalı 5 kişilik takımıyla rakip takımlardaki insanlar arasında oynanan 7.257 karşılaşmada etkileyici istatistikler ortaya çıktı. Yapay zeka 4.075 oyunu direkt olarak kazanırken, insanlar 3.140 oyunu terk etti ve yine mağlup sayıldı. 7.257 karşılaşma arasında yalnızca 42 kez insanlar yapay zekayı yenmeyi başardı. Bu durum, yapay zekanın yüzde 99.4’lük bir galibiyet oranı elde ettiğini gösteriyor.

OpenAI geliştiricileri yapay zeka araçlarıyla, Dota 2 şampiyonu OG takımına karşı daha önce bir zafer kazanmıştı. Bu nedenle, geliştirdikleri yapay zekanın diğer insanlarla rekabet edebilecek kadar iyi olduğu konusunda kendilerine güvendiler. İnsanların bu yapay zekaya karşı rekabet etmesinin yanı sıra, oyuncuların, insanlar ve yapay zekalardan oluşan takımlara katılabilmesine de izin verildi. Bu durum, Dota 2 oyuncuları açısından en eğlenceli uygulama gibi görünüyordu. Çünkü insanlar takımlı oyun modunda 35 binden fazla oyun oynadı.

OpenAI’nın yapay zeka araçlarının ezici üstünlüğü ortaya ilginç istatistikler de çıkardı. İnsanlardan oluşan bir takımın yapay zeka takımını yenmesi 6 saatten uzun sürdü ve bu ancak 459. oyunda mümkün oldu. İnsanlardan oluşan 3.193 takımdan sadece 22’si yapay zekaya karşı bir galibiyet alabildi. İnsanlar ve yapay zeka arasındaki mücadelelerin oynanış süreleri toplamda 10.7 yıllık bir süreye tekabül ediyordu. Hatta OpenAI’ın yapay zekalı 5 kişilik takımı, kendisine karşı antrenman yaptığı her 12 dakikada bir bu büyüklüğe denk olacak şekilde devasa boyutta veri üretiyordu.

Neyse ki, amatör oyuncuların yapay zekaya karşı mücadele ettiği etkinlik süreci sona erdi. OpenAI ekibi toplanan tüm verileri yeniden inceleyecek ve Dota 2'yi güçlü yapay zeka sistemlerinin daha da geliştirilmesi için bir araştırma platformu olarak kullanacak.