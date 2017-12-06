Yapay Zeka Endüstrisinde Daha Fazla İnsana İhtiyaç Var

Çinli teknoloji devi Tencent, dünya çapında yalnızca 300 bin yapay zeka mühendisinin olduğunu ve bu sayının gelişen sektör için yeterli olmadığını söylüyor. Konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayan şirket, gereken ihtiyacı karşılamak için milyonlarca insana ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Çin merkezli dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Tencent, yayınladığı yeni raporda, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde yeterli mühendisin olmadığını ve bunun yetenek eksikliğine yol açtığını söyledi.

Her geçen gün etkisini daha da hissettiğimiz yapay zeka teknolojileri, çok kısa bir zaman sonra hayatımızın merkezine yerleşecek. Hatta şu an bile, birçok teknoloji devi bunun çalışmalarını yapmaya başladı.

Çinli teknoloji devi Tencent, yapay zeka endüstirisinde yeterli miktarda mühendisin çalışmadığını ve bu nedenle pazar talebinin karşılanamadığını ifade eden bir rapor yayınladı. Dünya genelinde sadece 300 bin yapay zeka araştırmacısının ve mühendisinin olduğunu belirten rapor, uzun vadede pazar talebini karşılamak için milyonlarca yapay zeka uzmanına ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın dört bir tarafındaki teknoloji devleri, her defasında yapay zeka mühendislerini işe almalarında yaşanan zorluklardan şikayet ediyor. En önemli karın ağrılarından bir tanesi olarak, talep edilen astronomik maaşlar gösteriliyor.

The New York Times, sadece birkaç yıllık tecrübeye sahip mühendislerin dahi yıllık 300 bin ila 500 bin dolar arasında bir maaş talep ettiklerini söylüyor. Tencent'in “2017 Global AI Talent White Paper” raporunda, 300 bin yapay zeka uzmanının 200 bininin (sadece teknoloji değil) çeşitli endüstrilerde istihdam edildiğini ve geri kalan 100 bininin hala okuyor olduğunu tahmin ediyor.

Rapor yalnızca, yeterli miktarda mühendisin olmadığını söylemiyor. Ayrıca ülkelerin küresel bazda rekabet konusundaki performansını da gözler önüne seriyor. Teknolojinin büyük devletler tarafından "alt etme" aracı olarak kullanıldığı şu dönemde, yayınlanan rapor ABD'nin küresel yapay zeka yarışında Çin gibi rakiplerinin gerisine düştüğünü belirtiliyor.

Rapor, ABD, Çin, Japonya ve İngiltere'yi kilit oyuncular olarak tanımlarken, İsrail ve Kanada'nın da büyük bir ilerleme kaydettiğini söylüyor. Bununla birlikte dünyada en fazla yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine araştırma yapan kurum ABD'de bulunuyor.

Rapor'da Çin'in bu alanda ABD'yi geçmek istediği ve 2030 yılında yapay zeka teknolojilerinde dünyaya liderlik etme amacında olduğu da aktarıldı.