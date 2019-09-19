Yapay Zeka Enstitüsü Kuruluyor

Ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile hızlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeli haberi verdi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı açıklandı. Mustafa Varank, yaptığı açıklamada "Büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam" dedi.

Mustafa Varank, yüksek teknoloji ve inovasyon alanının 6 temel politikadan oluştuğunu açıkladı. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceklerini söyleyen Varank, "Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz." dedi.

Mustafa Varank açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Öncelikli sektörler için stratejik malzemeler geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda, kimya ve ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar,elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektörlerinin ihtiyacı olan stratejik malzemeleri belirleyeceğiz."

Varank ayrıca girişimcilik fikirlerinin olgunlaşması için okullarda, iş yerlerinde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde (TGB) açık inovasyon yaklaşımının öğretilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Son olarak Varank Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi, kurulacağı açıklandı. Bu komite Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3, KOSGEB'ten 1, TÜBİTAK'tan 1 olmak üzere 5 üyeden oluşacak.