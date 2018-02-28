Yapay Zeka, Gelecekte İnsanoğlunun Başına Bu Çorapları Örecek!

Yapay zeka durdurak vermeden gelişmeye devam ederken, uzmanlar önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekanın insanoğlunun başına dert açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, gelecekte yapay zeka kaynaklı olası problemleri içeren çok kapsamlı bir rapor hazırladı. ‘Yapay zekanın kötü niyetli kullanımı: Öngörü, Önleme ve Hafifletme' başlıklı raporda, teknolojinin manipüle edilerek belli başlı alanlarda sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Chatbot ile Dolandırıcılık

Halihazırda birçok chatbot, özellikle çöpçatanlık sitelerinde dolandırıcılık amacıyla sıkça kullanılıyor. Son dönemde gittikçe artan bu yöntem, gelecekte dolandırıcılığı otomatik bir hale getirebilir.

Raporda, yapay zekanın kimlik hırsızlığında kullanılmasıyla birlikte, emek gerektiren bu işin maliyetinin düşeceği ifade ediliyor. Örneğin; kişilerin kimlik ya da banka bilgilerini çalmak için özel tasarlanmış mesajlar kullanılırken, yapay zeka kişilerin sosyal ve profesyonel ağlarını haritalandırarak ardından tuzak mesajların üretimini otomatikleştirebilir.

Yani siz bir arkadaşınızla konuştuğunuzu sanarken, aslında karşınızda kötü niyetlerle yapılmış bir chatbot olabilir.

Sahte Ses ve Video Üretilebilir

Yapay zeka amacından saptırılarak sahte ses ve video üretimi için kullanılabilir. Daha önceden yapay zeka kullanılarak ünlü insanlarının yüzlerinin porno videolara yerleştirildiğini, bu sayede ünlülerin sahte pornolarının üretildiğine tanık olmuştuk. Yüz değiştirme teknolojisi ya da "deepfakes" denen bu yöntem, tacize ve şantaja neden olabiliyor.

Rapor, halihazırda olan bu tehlikenin gelecekte çok daha vahim sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Cinayetler ve Terör Saldırıları

Araştırmacılar, bilim kurgu fantazisi olarak görülen bu tehlikenin çok yakın bir gelecekte gerçek olabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacıların senaryo haline getirdiği bu yönteme göre, bir bomba temizlik robotuna iliştirilerek, saldırı düzenlenecek yere sokulabilir.

Rusya'da üretilen "FEDOR" adındaki robot, silah kullanma yeteniğiyle dikkat çekiyor.

Ardından robotun sağladığı görüntü ve ses yardımıyla, bomba istenildiği yerde aktif hale getirilerek patlatılabilir.

Yapay Zeka Yatırımları Artıyor

Bilim insanları yapay zekayı iyi amaçlar uğruna kullanmak istese de, bu teknolojinin kötü insanların elinde nasıl bir tehdit haline geleceğini hesaba katmak gerekiyor. Bununla birlikte yapay zeka endüstrisine yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapora göre, 2017 yılında yapılan yatırımların, bir önceki yıla kıyasla yüzde 141 oranında arttığı ve 1.100 yeni yapay zeka girişiminin kurulduğu belirtilirken, yapay zekaya dayalı teknolojiler sayesinde küresel ekonomiye Çin ve Hindistan'ın şu anki toplam ekonomik büyüklüğünden (yaklaşık 13,3 trilyon dolar) daha fazla katkı sağlanacağı kaydedilmişti.