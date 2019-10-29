Yapay Zeka Gelişmeleri Samsung Ana Sayfasında Paylaşılacak

Bugüne kadar geliştirilen en yüksek teknolojilerden birisi olarak bilinen yapay zeka, Samsung ile daha tanınır hale geliyor. İşte haberimizin detayları.

Tıp alanından askeri faaliyetlere kadar neredeyse her konuda yapay zeka etkisini görmek mümkün. Samsung, tüm bu yapay zeka alanındaki gelişmeleri gösterebilmek için kendi ana sayfasını kullanacak. Her ne kadar ağırlıklı olarak Samsung yapay zeka çalışmaları yer alsa bile, yine de Dünya genelindeki gelişmelerden bahsedilecek.

Yapay zeka çok daha tanınır olacak

Samsung kuruluşunun ana sayfasında bulunan haberler kısmında yapay zeka ile ilgili gelişen olaylara yer verilecek. Bu gelişmeler farklı kısımlarda bulunacak.

Samsung AI News olarak adlandırılacak bölümün altı alt kategorisi; AI Uzman Görüşleri, AI Cihazları, AI Platformu ve Bixby, AI Bileşenleri, İyilik İçin AI, Geleceğe Yönelik AI gibi kısımlarından oluşacak. Her bir kategori için ilgili yapay zeka gelişmeleri aktarılacak. Böylece insanların yapay zeka alanında daha fazla bilgi sahibi olması sağlanacak.

Bundan kısa bir süre önce Dünyanın ilk yapay zeka Üniversitesi kurulmuştu. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında gelecekteki en önemli çalışma alanlarından bir tanesinin de yapay zeka olduğunu söyleyebiliriz. Sizce bu gelişme yapay zeka ile ilgili ne tür bir katkı sağlayabilir. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.