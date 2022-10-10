Yapay Zeka, Gözünüzden Kalp Krizi Riskinizi Hesaplayabilecek

Makine öğrenimi kullanılarak geliştirilen bir yazılım sayesinde kalp hastalığı riski bir dakikadan daha kısa süre içinde tahmin edilebilecek. Geliştirilen yazılım, gözlerdeki damar ve atardamarları analiz ederek risk sonucunu gösterecek.

British Journal of Oftalmology'de yayınlanan araştırmaya göre bulguların ilerleyen süreçte klinik çalışmalarda doğrulanması sonucunda hızlı ve ucuz kardiyovasküler taramaların geliştirilmesinin önünü açıyor.

Sonuçlar Doğru Yanıt Veriyor Olabilir

Yapılan taramalar, kişilerin kan testlerine ve kan basıncı ölçümleri gibi tahlillere gerek kalmadan kalp krizi ve felç risklerini bilmelerini sağlayabilir. Çalışmanın başyazarı olan Alicja Rudnicka'nın The Guardian'a konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Bu AI aracı, birinin risk düzeylerini 60 saniye veya daha kısa sürede bilmesini sağlayabilir.”

İlk testlerin yazılım tarafından yapılan tahminlerin, mevcut testler tarafından elde edilen sonuçlar kadar doğru yanıt verdiğini gösteriyor. Buna istinaden araştırmacılar da QUARTZ adlı yazılımdan elde edilen sonuçları, Risk Skoru Testi tarafından üretilen 10 yıllık tahminlerle karşılaştırdığında her iki yöntemin de ''karşılaştırılabilir performansa'' sahip olduğunu sonucuna ulaştılar.

Gözün retinasında bulunan kan damarlarının ağını analiz ederek çalışan yazılım, damar ve arterlerin kapladığı alanı, genişliklerini ve bükülmelerini ölçüyor. Ölçülen bu noktalar kişilerin kalp sağlığı sonucunda doğrudan etkilendiği bölgeler olması ile yazılım, riski gözlerin invaziv olmayan anlık görüntüsüne bakarak tahminde bulunuyor.

The Verge ile görüşme yapan Oftalmoloji ve AI analizi araştırmacısı Pearse Keane ise şunları söyledi;

"Çalışma, gözün vücudun geri kalanına bir pencere olarak kullanılabileceğine dair artan bir bilgi birikimine katkıda bulunuyor. Doktorlar yüz yıldan fazla bir süredir gözünüzün içine bakıp diyabet ve yüksek tansiyon belirtileri görebileceğinizi biliyorlar. Ancak sorun manuel değerlendirme yapmanın zorluğuydu.”

Keane, makine öğrenimin bu zorluğu geride bırakacağını ve sürecin çok daha kolay bir şekilde ilerleyeciğini de söylüyor. Anlaşılacağı gibi yakın zamanda bir yapay zeka aracı, gözlerimize bakarak kalp krizi riski oranını bizlere söyleyebilecek.