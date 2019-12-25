Yapay Zeka, Hackerların En Büyük Korkusu Haline Dönüşebilir

FortiGuard Labs, 2020 ve daha sonraki dönemlere yönelik tehdit zeminine ilişkin tahminlerini açıkladı. Özellikle yapay zeka alanında yaşanacak gelişmeler ile siber tehditlerin büyüyebileceği ancak buna karşılık güvenlik sistemlerinin de gelişeceği öngörülüyor.

Uzun süre boyunca siber saldırıların altında kalan şirketlerin başı çektiği yapay zeka geliştirmelerinde yeni bir çağ başladı. Fortinet tarafından hazırlanan birinci nesil yapay zeka; öğrenmek, ilişki kurmak ve eylem planı oluşturmak için öğrenen makineler modelini kullanabiliyor. İkinci nesil yapay zeka da erişim kontrolü gibi alanları önemli ölçüde geliştirme düzeninden faydalanıyor.

Öğrenen ve tehditlere karşı savunmaya geçebilen üçüncü nesil yapay zeka sistemleri ise hackerların korkulu rüyası haline geliyor. Öğrenme modeli, dönüşen ortamları ve olay trendlerini benimseyebilen yapay zeka, değişen güvenlik protokollerine de ayak uydurabiliyor.

Fortinet Tehdit Görünümü Raporunda ortaya çıkan bir diğer önemli nokta da siber saldırıların ağ üzerinden kaybolmasıyla ilgili. Özelleştirilmiş botlar, belirli özelliklerle donatıldığında gerçek zamanlı toplanan istihbarat verilerini paylaşabiliyor ve 5G teknolojisiyle savunma gerçekleştiriliyor. Ağ bölümlerinde koruma sağlanması için de entegre ve otomatik birleşik bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor.