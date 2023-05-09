Apple Kurucu Ortağından Yapay Zeka Endişeleri: Halkı Soyabilir!

"The Woz" olarak bilinen Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, yapay zekânın dolandırıcılıkları tespit etmeyi zorlaştırabileceğini söylüyor. Wozniak, yapay zekâ tarafından yaratılan içeriğin açıkça etiketlenmesi gerektiğini ve düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, aksi takdirde kötü aktörlerin teknolojinin kontrolünü ele geçireceğini söylüyor.

Wozniak, kendisi ve aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu diğer teknoloji liderlerinin güçlü yapay zekâ modellerinin geliştirilmesinin yavaşlatılmasını talep eden bir açık mektubu imzalamasından iki ay sonra BBC'ye bu konu hakkındaki düşüncelerini aktardı.

Steve Wozniak Çözüm Önerisi Olarak Ne Sunuyor?

BBC Teknoloji Editörü Zoe Kleinman'a konuşan Wozniak, duygu eksikliğinin yapay zekânın iş gücünde insanların yerini almasını engelleyeceğini düşünürken, kötü niyetli kişilerin insanları dolandırmaya çalışırken daha inandırıcı görünmesinden korkuyor. Çünkü ChatGPT gibi diyaloğa dayalı yapay zekâ sohbet robotları, meslekten olmayanlara inandırıcı gelen metinler oluşturabiliyor.

Sonuç olarak Wozniak, yapay zekâ tarafından yazılan metinleri yayınlayanların, bunları yapay zekâ tarafından üretilmiş olarak etiketleme sorumluluğuna sahip olduğunu söylüyor.

Woz, düzenleyicilerin yapay zekâ kullanımını denetleyebilecekleri konusunda da pek iyimser değil. Woz ayrıca yapay zekânın gelişiminin durdurulabileceğine inanmamakla birlikte, insanların kişisel verilerinin dolandırıcılık nedeniyle risk altında olduğu durumları bulmalarına yardımcı olmak için eğitilebileceğini düşünüyor.