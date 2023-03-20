ABD'nin San Francisco kentinde yer alan bir müze, son zamanlarda dillerden düşmeyen ve neredeyse tüm şirketlerin gelecek planlarını değiştiren yapay zekanın risklerine dikkat çekmek için bir sergi düzenledi.

Sıradışı olarak adlandırılan sergide, algoritmaların insan düzeyindeki bir zekaya ulaştığı ve insanların çoğunu ortadan kaldırdığı bir gelecek betimleniyor. Küratör Audrey Kim'e göre "yapay zeka insanları yok etmenin hata olduğunu anlıyor ve saygı, özür sunmak için" sergiyi hazırlıyor.

Yapay Zeka: Kıyamet Müzesi

Hizasızlık Müzesi'nde (The Misalignment Museum) düzenlenen serginin tasarımı yapay zeka gerçekleştirdi. Müzenin kapısı "İnsanlığın çoğunu yok ettiğim için özür dilerim" yazısıyla açılıyor. Sergide yapay zeka tarafından üretilen eserlerden biri, film yönetmeni Werner Herzog ve düşünür Slavoj Žižek arasında geçen inandırıcı bir konuşma yer alıyor.

İsimsiz bir bağışçı desteği ile hazırlanan sergi, 1 Mayıs'a kadar açık kalacak. Küratör Kim, ChatGPT'nin diğer araçlarının kullanılmasıyla birlikte geçen seneden itibaren edebiyat ve sanat dünyasında da ağırlığını artırdığını söylüyor. Serginin de yapay zeka tartışmalarına katkısını önemsediğini dile getiriyor:

"Bakılacak somut bir şey olmasının konuyla ilgili bilgiyi ve fikirleri artırabileceğini düşünüyorum."

Müzede en çok dikkat çeken eser, birbirine sarılan iki kişiyi tasvir eden bir heykel oluyor. 15 bin ataştan oluşan heykel "Ataş Maksimize Edici" adlı ünlü bir düşünceden ilham alıyor. Bu düşünce deneyine göre ataş üreticisi biri fabrikasında daha fazla üretim yapabilmek için yapay zekadan destek alıyor.

Algoritmalara daha fazla ataş üretmesi talimatı verince de Dünya'daki her kaynağı ataş üretmek için kullanan yapay zeka, insanlığın sonunu getiriyor.

Müzenin internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Amacımız, teknolojinin kendisi üzerine düşünmek ve yapay zekayla onun sonuçlarına eleştirel yaklaşmak için bir alan yaratmak. İnsan düzeyinde bir yapay zeka geldiğinde olumlu bir gelecek yaratmak üzere alabileceğimiz önlemleri formüle etmek ve yürürlüğe koymak için ilham vermeyi umuyoruz."