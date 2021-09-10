Yapay Zeka %99 Doğrulukta Alzheimer Tespiti Yapabiliyor

Yapay zeka ile Alzheimer tespiti yapmak mümkün olabilir. Yapay zeka algoritmalarının faydalı olduğunu kanıtlamanın en önemli yollarından biri, hastalıkları insanların yapabileceğinden çok daha hızlı teşhis etmesidir ve Alzheimer'ın potansiyel göstergelerini tespit etmede yüzde 100'e yakın doğruluğa ulaştı.

138 kişiden alınan fMRI beyin tarama görüntülerinin analizi sayesinde, yeni algoritma yüzde 99'un üzerinde bir doğruluk oranı elde etti. Araştırmacıların bildirdiğine göre doğruluk, duyarlılık ve özgüllük açısından mevcut yöntemlerden daha iyi performans gösterdi.

Yöntem özellikle, bilişsel gerileme (yaşlanmayla ilişkili) ile Alzheimer arasındaki adım olan hafif bilişsel bozulma veya MCI belirtilerini seçebilmektedir. Çoğu zaman MCI, tespit edilebilecek herhangi bir fiziksel semptomla gelmez. Bununla birlikte MCI'nin her zaman Alzheimer anlamına gelmediğini de belirtmek önemli.

MCI belirtileri için MRI taramalarının manuel analizi mümkün olsa da insanlar, geniş eğitim verisi veri tabanlarından öğrenen ve ardından bu bilgiyi akıllı yollarla yeni verilere uygulayan derin öğrenme teknikleri kadar hızlı veya güvenilir değil. Kaunas Teknoloji Üniversitesi'nden (KTU) bilişim profesörü Rytis Maskeliūnas, "Modern sinyal işleme, görüntü işlemenin makineye devredilmesine izin veriyor, bu da onu yeterince hızlı ve doğru bir şekilde tamamlayabilir" diyor.

"Elbette, bir tıp uzmanının herhangi bir algoritmaya yüzde 100 güvenmesi gerektiğini önermeye cesaret edemiyoruz. Bir makineyi, verileri sıralamak ve özellikleri aramak gibi en sıkıcı işi yapabilen bir robot olarak düşünün. Bu, Alzheimer'ın erken başlangıcını benzer verilerden teşhis etmeye yönelik ilk girişim olmasa da, ana atılımımız algoritmanın doğruluğudur. Açıkçası bu kadar yüksek rakamlar gerçek hayattaki performansın göstergeleri değil, ancak daha fazla veri elde etmek için tıbbi kurumlarla birlikte çalışıyoruz "

Yapay zeka ile Alzheimer tespiti nasıl yapılır?

Yeni çalışmada özetlenen AI modeli, mevcut ResNet18 sinir ağına dayanmakta. Modifiye edilmiş sistem, beyin taramalarını sağlıklıdan Alzheimer hastalığının tam belirtilerine kadar altı kategoriye ayırmayı başardı.

Şu anda Alzheimer'ı tespit etmek için göz takibi, ses analizi ve hatta insanların evlerine sensörlerin yerleştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılıyor. Ancak yeni çalışmadaki AI yöntemleri, daha hızlı ve daha basit olmayı vaat ediyor.

Modeli eğitmek ve doğrulamak ve yüksek doğruluk oranlarına ulaşmak için 78.000'den fazla fMRI taraması kullanıldı ve araştırmacılar, modellerinin sonunda yaş ve kan basıncı dahil olmak üzere diğer verileri içeren yazılımlar geliştirmek için kullanılabileceğini söylüyor.