Yapay Zeka ile Bebeklerdeki Göz Rahatsızlıkları Tespit Edilebilecek

Yapay zekanın tıp alanında kullanıldığı alanlar gün geçtikçe çoğalıyor. Tıp alanında yapay zeka ile yapılan bir çalışma sayesinde özellikle erken doğum ile dünyaya gelmiş olan bebeklerin gözleri ile ilgili rahatsızlıklar erken dönemde tespit edilebilecek.

Amerikan Ulusal Göz Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmada, retinalarında hasar bulunma riski daha fazla olan erken doğmuş olan bebekler incelendi. Retinada bulunan bu hasarlar kötüleştiği takdirde ileride görme kaybına yol açabiliyor.

Enstitü tarafından yapılan araştırmada retina hasarı nedeni ile ortaya çıkan ve göz için tehlikeli bir durum olan agresif posterior prematüre retinopatisi (AP-ROP) üzerine çalışıldı. Bu rahatsızlığın semptomları genelde belirsiz oluğu için tanı koymak zor olabiliyor. 947 yeni doğmuş bebeğin gelişiminin takip edildiği araştırmada yapay zeka ve uzmanlar tarafından fundus görüntülemeleri analiz edilerek hastalığın belirtilerine bakıldı. Ayrıca hastalıkla ilgili olabilecek diğer faktörler de değerlendirildi.

Araştırmada kullanılan yapay zeka, AP-ROP’a özgü retinal damarlardaki genişleme ve bükülme gibi semptomları tespit edebildi. Ayrıca araştırmada tutulan kayıtlara bakıldığında gözlerinde sorun olan bebeklerin diğer bebeklere göre daha az doğum ağırlığına sahip oldukları ve daha erken doğdukları, rahatsızlığın 26 haftadan sonra doğan bebeklerde görülmediği anlaşıldı.

Yapay zeka ile göz rahatsızlıklarının ilerlemeden saptanabilmesi ve bu sayede daha erken tedaviye başlanabilmesi sayesinde durum kötüleşmeden kontrol altına alınabilir.