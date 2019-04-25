Yapay Zeka ile Düşünceler Okunarak Söze Dönüştürülüyor

Bilim adamları artık ne düşündüğümüzü de öğrenecek! Yapay zeka ile geliştirilen bu cihaz sayesinde düşünceler okunarak sözlere dökülüyor. San Francisco'da California Üniversitesinden bir ekibin geliştirdiği deneysel beyin şifre çözücü, deneklerin beyinlerinden alınan sinyal kayıtlarını; yapay zeka, otomatik öğrenme ve konuşma sentezleyici ile birleştirdi.

Bilim adamlarının, beyin sinyallerini konuşmaya çevirebilmek için düşünceleri sözlü biçimde ifade etmeyi sağlayan kasları kontrol etmek amacıyla üretilen dürtülerden faydalandığı açıklanadı. Cihazın ilk denemeleri 5 gönüllü kişi üzerinde gerçekleştirildi. Gönüller onlarca test cümlesini okurken, bilim adamları da dudak, çene, dil ve gırtlaktaki sesi sözcüklere dönüştüren yüzden fazla kasa gönderilen nöral dürtüyü kayıt altına aldı.

Testin ikinci aşamasında sinyalleri, kas hareketleri veri tabanıyla eşleştirebilen yapay zeka sistemi yardımıyla, beyin sinyalleri sesli konuşmaya dönüştürüldü. Elde edilen sentezlenmiş konuşmada, dakikada 150 kelime ve yaklaşık yüzde 70 doğruluk payıyla cümleler türetildiği vurgulandı.

Profesör Edward Chang açıklamasında çalışmanın ilk kez kişinin beyin aktivitesine dayanarak, bütünlüklü sözlü cümleler oluşturabileceklerini ortaya koyduğunu söyledi. Sistemin, İngilizcede "sh" gibi uzatılan seslerde daha etkili olduğu da ifade edildi.

Sizler yapay zeka ile yapılan bu teknoloji hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!